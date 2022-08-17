Meral Akşener, Kentsel Dönüşüm Mağduru Tozkoparanlılarla Buluşacak - Son Dakika
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Meral Akşener, Kentsel Dönüşüm Mağduru Tozkoparanlılarla Buluşacak

17.08.2022 11:20

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Ağustos 2022 tarihinde Güngören’in Tozkoparan Mahallesi'nde kentsel dönüşüm adı altında mağdur edilen mahalleliyle Tozkoparan Çarşısı önünde buluşacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Ağustos 2022 tarihinde Güngören'in Tozkoparan Mahallesi'nde kentsel dönüşüm adı altında mağdur edilen mahalleliyle Tozkoparan Çarşısı önünde buluşacak.

Riskli alan ilan edilen ve kentsel dönüşüm kapsamına alınan Güngören ilçesinin Tozkoparan ve Küba mahallelerinde 900 haneye "Evleri terk edin" tebligatı gönderilmişti. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan bölge için ayrıca "acil yıkım" için uygulanan 6/A maddesi devreye sokulmuştu.

ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZLARI POLİS ZORUYLA KESİLMİŞTİ

Karar sonrasında konut sahiplerine bakanlık tarafından tebligat gönderilmiş ve yıkım çalışmalarına başlanacağı için evleri boşaltmaları istenmişti. Yurttaşlar, kentsel dönüşüm kararının "hukuksuz" olduğunu belirterek, evlerinden çıkmayı reddetti. Bunun üzerine mahallelinin elektrik, su ve doğal gazları Çevik Kuvvet polisleri eşliğinde kesilmişti.

AKŞENER, MAHALLELİYLE BULUŞACAK

Mahalle sakinleri, farklı tarihlerde çeşitli eylemler düzenlemiş, yürütmenin durdurulması için yargı yoluna başvurmuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, halen mağduriyetleri devam eden mahalleliyle 19 Ağustos Cuma günü saat 16.00'da Tozkoparan Çarşısı önünde buluşup sorunlarını dinleyecek.

Görüntü: ARŞİV

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Kaynak: ANKA

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