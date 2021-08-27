İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 4 Eylül'de Karaman'a geliyor - Son Dakika

İYİ Parti Karaman İl Başkanı İsmet Hatipoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 4 Eylül'de Karaman'a geleceğini bildirdi.

Bir çay bahçesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Hatipoğlu, Genel Başkan Akşener'in 4 Eylül Cumartesi günü 2 günlüğüne Karaman'da olacağını belirtti.

Akşener'in kente gelerek esnafların sorunlarını dinleyeceğini ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın genel başkanımız propaganda yapmaya değil, değerli Karaman esnafının sorunlarını derdini dinlemeye geleceklerdir. Karamanlı esnafımızın taleplerini grup toplantısında dile getirerek hükümet mensuplarına iletmiş olacaklar. Aynı gün Ermenek ilçemizde düzenlenecek Sıla festivali etkinliklerine katılarak Ermenekli vatandaşlarımız ile buluşacaktır. 5 Eylül Pazar günü ise saat 11: 30'da Ermenek'in kalbi olan Zeyve Pazarında olacak ve burada esnafın, köylünün sorunlarını dinleyecek. Aynı gün karayolu ile önce Mut'ta kısa bir mola verecek olan Genel Başkanımız daha sonra Ankara'ya dönecek."