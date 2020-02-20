İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Açıklaması - Son Dakika

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'An meselesidir' olarak işaret ettiği İdlib Harekatı'na tam destek geldi. Akşener, " Türkiye'nin çıkarı neyi öngörüyorsa onun yanında dururuz" dedi.



Esnaf ziyareti ve partilileri ile bir araya gelmek için Edirne'ye gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaretlerinin ardından partisinin il başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi.



Akşener, bir gazetecinin 'İdlib harekatı gündemde, meclise gelirse duruşunuz ne olacak?' sorusuna, "Valla, İdlib konusu meclise gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama biz o darbe tartışmalarını da çok tehlikeli bulmuştuk çünkü yurtdışında askerimiz var. Yani o çocukların moralini bozmayı, onları yöneten komutanların moralini bozmayı doğru bulmadığımız için yani bizim bakış açımız Türkiye'nin çıkarıdır. Bizim hiçbir resmi bilgimiz yok. Basından, sizler aracılığıyla öğrendiğimiz gibi ama temel bir ilkemiz vardır; Türkiye'nin çıkarı neyi öngörüyorsa onun yanında dururuz. Orada şüphe yok" şeklinde cevap verdi.



"Trabzon spor'un haklı, gayretli mücadelesi üzerine gölge düşürmeyin"



Özellikle son dönemde Trabzonspor üzerinden gündeme yeniden gelen spor ve siyaset ilişkileri ile ilgili de konuşan Akşener, "Benim konuşmam yeniden okunup dinlendiği zaman aslında ne dediğim ortaya çıkar. Hangi takım olursa olsun oraya siyasetçilerin elini, olumlu ya da olumsuz ellememesi gerektiğini söyledim. Futbolu ya da sporu siyasetin müdahalesinden uzak tutmanın doğru olduğunu söyledim. Bu genel ilke herkes için geçerli. Trabzonspor özelindeyse, Trabzonlular heyecanlı, canlı ve kulüplerine de çok kalpten bağlı insanlar. Onlar için söylediğim tekrar okur ve dinlenirse, söylediğim şey şu; 'Trabzonspor'un gayretlerini, mücadelesini bir tartışma konusu, siyaset yapmasın'. Yıllardır mücadele eden fırtına gibi bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu takımın kendi gayretiyle kazandığı itibarın, sonucun üzerine gölge düşürmeyin dedim. Benim söylediğim açıktır; spora hiçbir siyasetçi, ben dahil karışmayın, taraftarları birbirinin karşısına dikmeyin, bari orada insanlar rahatlasın. Sporun heyecanı içerisinde mutluluk buluyor insanlar. Bu mutluluğu ortadan kaldırmayın ve Trabzonspor'un haklı, gayretli mücadelesinin üzerine gölge düşürmeyin. Dediğim bu" dedi.



"Gezi toplumsal bir itirazdı, doğrusuyla, eğrisiyle yaşandı ve bitti"



Gezi parkı olaylarının gündemi değiştirmek adına yeniden ortaya atıldığını söyleyen Akşener, "Gezi bir toplumsal itirazdı. Doğrusuyla, eğrisiyle yaşandı ve bitti. Şimdi bütün bunları ben gündem değiştirmek, gerçek problemleri örtmek üzere ısıtıp ısıtıp ortaya konulan bir tavır olarak görüyorum dedi. - EDİRNE