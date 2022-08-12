Akşener, Aksaray'da: "İç Anadolu Bölgesinde Hepinizin Derdi, Suyun Kaybolması"

Haber: MERVE GÜVEN – Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'da yurttaşlara; "Bir gün evvel Niğde'de, dün Nevşehir'de, bugün Aksaray'dayım. İç Anadolu bölgesinde hepinizin derdi; suyun kaybolması, elektrik pompasıyla su çıkarılması, sulamanın böyle yapılması, 113 bin liralık elektrik faturası gördüm. Bunu ödeye bir çiftçinin malından eline ne kadar para kalabilir, bunun içini de bir de koyun mazotu, ilacı, gübreyi geriye ne kalır" sözleri ile seslendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün esnaf ziyareti için geldiği Aksaray'da, yurttaşlara seslendi. Akşener, şunları söyledi:

"Bugün burada esnaf gezmek için ikinci turunu attığım Türkiye'nin Aksaray'ına iki yıl evvel geldim şimdi de ikinci defa buradayım. Çok uzun zamandır sizin dertlerinizin konuşulmadığı buna karşılık sürekli siyasetçilerin birbirine laf çarptırdığı ama sizin derdinizin konuşulmadığı, bir sistem var bu ülkede. Gerçekten millet bu işin aslıdır, siyasetçi de onun vekilidir. Siyasetçinin görevi ister iktidar, ister muhalefet sizin dertlerinizi dinleyip çözüm üretip o çözümler üzerinden rekabet etmektir. Siz olmasanız siyaset olmaz, siz olmasanız hiçbir şey olmaz.

"İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HEPİNİZİN DERDİ; SUYUN KAYBOLMASI, ELEKTRİK POMPASIYLA SU ÇIKARILMASI"

Adaleti beraber oluşturacağız. Çiftçi, ev kadını, haksızlığa uğrayan insanlar konuşuyor. Bütün siyasetçilerin bu sesi duyup ona çözüm üretmesi gerekir. Derdimiz bu.

Bu dükkanların içinde besiciler gördüm, gebe ineklerini kesime gönderdiği için ağlayan besici gördüm. Bir gün evvel Niğde'de, dün Nevşehir'de, bugün Aksaray'dayım. İç Anadolu bölgesinde hepinizin derdi; suyun kaybolması, elektrik pompasıyla su çıkarılması, sulamanın böyle yapılması, 113 bin liralık elektrik faturası gördüm. 60 bin liralık fatura gördüm, 52 bin liralık fatura gördüm. Üç ayda 180 bin lira ödemek zorunda kalan çiftçinin elinde ne kadar para kalabilir. Bunun içini de bir de koyun mazotu, ilacı, gübreyi geriye ne kalır? Şimdi sen susuzluk derdi çekerken 15 maaş alıp cebine koyan, yan gelip yatan eğer danışmanlar varsa bu ülkede bunun adı harami bir düzendir.

"HANİ TRENİNİZ NE OLDU KARA TREN, NE OLDU HAVAALANI, NE OLDU ÇÖKÜLEN ÇİFTLİKLER"

Emekli maaşı… Söyleye söyleye 3 bin 500 liraya getirdiler bin 500 lira emekli maaşı alanlar vardı. Bizim dediğimiz şuydu en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Bunu bu arkadaşlar yaptı yaptı yapmadı biz yapacağız az kaldı. Hani treniniz ne oldu kara tren, ne oldu havaalanı, ne oldu çökülen çiftlikler. Mülakat denilen o sistemi ortadan kaldıracağız netlikle söylüyorum. 24 milyar TL sizin cebinizden, Türk Telekom'dan alındı Hariri'nin cebine koydular. Erdoğan'ın aile dostu.

Ankara'da Ankapark diye bir park yapmışlar 14 milyar lira harcanmış. Toplayın ikisini 38 milyar lira…38 milyar lirayla ne olurdu, kara tren buraya gelirdi, elektrik paralarında yüzde 50 indirim, mazotta yüzde 50 indirim yapılabilirdi. Bu düzen harami bir düzendir, bu düzeni beraber değiştireceğiz.

Şu mikrofonu şurada gezdirsem herkesin bir derdi var, işte benim yapmaya çalıştığım şey bu derdin kamuoyuna mal edilmesi. İktidar bu sorunların çözülmesi için sizin tarafınızdan görevlendirilir, muhalefet de sizin avukatlığınızı yapmak için sizin tarafınızdan görevlendirilir. Kavga etmenin bir manası yok. Yün yumaklarını bundan sonra kabul etmiyorum muhteremler. Ağalar, istediğiniz kadar oculuk, buculuk yapın. Biz milletimizin, asli unsurun yanında olacağız. Bu dertleri çözdüler, çözdüler. Çözemediler, az kaldı biz çözeceğiz."

Akşener'in mikrofonu verdiği bir vatandaş, "Uyuşturucuyu kimse tutamadı. Çocuklarımıza yardımcı olun. Uyuşturucu bağımlısı çocuklarımızın durumu çok kötü. Aksaray resmen uyuşturucu yatağı oldu şu anda" dedi.