Akşener: Ortak Akıl, Saygı ve Makulün Işığında; Güçlü, Zengin ve Mutlu Bir Türkiye İçin Bir Araya Geldiğimiz Bu Kıymetli Toplantı İçin Tüm Genel... - Son Dakika
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Akşener: Ortak Akıl, Saygı ve Makulün Işığında; Güçlü, Zengin ve Mutlu Bir Türkiye İçin Bir Araya Geldiğimiz Bu Kıymetli Toplantı İçin Tüm Genel...

22.08.2022 03:59
Akşener: Ortak Akıl, Saygı ve Makulün Işığında; Güçlü, Zengin ve Mutlu Bir Türkiye İçin Bir Araya Geldiğimiz Bu Kıymetli Toplantı İçin Tüm Genel...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı siyasi parti genel başkanının altıncı kez bir araya geldiği ‘Liderler Buluşması’nın ardından, “Ortak akıl, saygı ve makulün ışığında; güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye için bir araya geldiğimiz bu kıymetli toplantı için başta ev sahibi Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı siyasi parti genel başkanının altıncı kez bir araya geldiği 'Liderler Buluşması'nın ardından, "Ortak akıl, saygı ve makulün ışığında; güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye için bir araya geldiğimiz bu kıymetli toplantı için başta ev sahibi Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Altı siyasi partinin genel başkanı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde bugün altıncı kez bir araya geldi. Meral Akşener, toplantının ardından sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Ortak akıl, saygı ve makulün ışığında; güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye için bir araya geldiğimiz bu kıymetli toplantı için başta ev sahibi Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum."

YORUMLAR
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Karamollaoğlu: İlk Günden Bugüne, Her Geçen Gün Umudu Birlikte Büyüttüğümüz, Hep Birlikte ve Kararlı Bir Şekilde Yol Aldığımız Değerli Genel... Karamollaoğlu: İlk Günden Bugüne, Her Geçen Gün Umudu Birlikte Büyüttüğümüz, Hep Birlikte ve Kararlı Bir Şekilde Yol Aldığımız Değerli Genel... Kılıçdaroğlu: Söz Verdik; Bu Düzeni Değiştireceğiz Kılıçdaroğlu: Söz Verdik; Bu Düzeni Değiştireceğiz
Kaynak: ANKA

Hizb-i İslami Partisi, Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener: Ortak Akıl, Saygı ve Makulün Işığında; Güçlü, Zengin ve Mutlu Bir Türkiye İçin Bir Araya Geldiğimiz Bu Kıymetli Toplantı İçin Tüm Genel... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener: Ortak Akıl, Saygı ve Makulün Işığında; Güçlü, Zengin ve Mutlu Bir Türkiye İçin Bir Araya Geldiğimiz Bu Kıymetli Toplantı İçin Tüm Genel... - Son Dakika
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