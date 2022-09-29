İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da hal esnafını ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde esnafla bir araya geldi.

Sabah saatlerinde hale gelerek esnaf ile bir süre sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Akşener'e çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Akşener, hal ziyareti sırasında boş sebze kasalarının üzerine oturarak esnafla kahvaltı yaptı.

Kahvaltının ardından yeni balık hali ve ilçeler terminaline giden Akşener, burada da çalışanlarla bir süre konuşup sorunlarını dinledi.

Sanatçı Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkati çeken esnaf Mehmet Benli, Akşener'e şarkı söyledi.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara, Akşener'e üzerinde "Geliyor gelmekte olan ablamız" yazılı otobüs maketi hediye etti.