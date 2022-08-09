Akşener, Saldırıya Uğrayan Şah-I Merdan Cemevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Akşener, Saldırıya Uğrayan Şah-I Merdan Cemevi'ni Ziyaret Etti

09.08.2022 05:57
Akşener, Saldırıya Uğrayan Şah-I Merdan Cemevi'ni Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Mamak'ta; 30 Temmuz'da saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi’ni ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Mamak'ta; 30 Temmuz'da saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muharrem ayı dolayısıyla Ankara'nın Mamak ilçesinde bir yurttaşın evinde, Muharrem iftarına katıldı. Akşener iftar sonrası, Muharrem ayının ilk gününde saldırıya uğrayan Şah'ı Merdan Cemevi'ni de ziyaret etti ve cemevinin dedesi Kazım Erbektaş ile sohbet etti.

Ziyarette Akşener'e; İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat eşlik etti.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener, Saldırıya Uğrayan Şah-I Merdan Cemevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener, Saldırıya Uğrayan Şah-I Merdan Cemevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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