İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muharrem ayı dolayısıyla Ankara'nın Mamak ilçesinde bir yurttaşın evinde, Muharrem iftarına katıldı. Akşener iftar sonrası, Muharrem ayının ilk gününde saldırıya uğrayan Şah'ı Merdan Cemevi'ni de ziyaret etti ve cemevinin dedesi Kazım Erbektaş ile sohbet etti.

Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Akşener, Saldırıya Uğrayan Şah-I Merdan Cemevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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