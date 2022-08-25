İYİ Parti lideri Akşener'in Arnuvutköy ziyareti esnasında gerginlik - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti lideri Akşener'in Arnuvutköy ziyareti esnasında gerginlik

25.08.2022 17:13

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Arnavutköy'de esnaf ziyaretinde bulundu. Burada tepki gösteren bir kişi ile partililer arasında gerginlik çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul programı Sultangazi'de esnaf ziyaretiyle başladı. Meral Akşener Sultangazi'den sonra, Arnavutköy'e geçti. Arnavutköy Fatih Caddesi'nde esnafı gezen Meral Akşener'e bir kişi tepki gösterdi.

Akşener'in Arnuvutköy ziyareti sırasında gerginlik

GERGİNLİK ÇIKTI

Akşener'in çevresindekiler tepki gösteren kişiyi uzaklaştırdı, aralarında gerginlik yaşandı. Polisler, tepki gösteren kişiye kimlik kontrolü yaptı. Meral Akşener cadde üzerindeki esnafı ziyaretini bitirdikten sonra Arnavutköy Sazlıbosna'daki bir çay bahçesinde vatandaşlarla ile buluştu.

Akşener'in Arnuvutköy ziyareti sırasında gerginlik

"KANAL İSTANBUL SEBEBİYLE DERDİ OLAN BİR BELDEDEYİZ"

Meral Akşener "Eğer bugün karşınızda İYİ Parti'nin Genel Başkanı olarak size hitap edebiliyorsam, buradaki bu seçmenlere borçluyum. Milletvekilliğimin üzerine İçişleri Bakanı oldum. Sonra ilerleyen süreç ve karşınızdayım. Kanal İstanbul sebebiyle derdi olan bir beldedeyiz. Benim şahıs olarak da İYİ Parti Genel Başkanı olarak da üzerime düşen bir görev var; sizlerin söylediklerinizin peşinden gitmek ve sizin istediklerinizi yerine getirilmesini sağlamak" dedi.

Akşener'in Arnuvutköy ziyareti sırasında gerginlik
YORUMLAR
500
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu Akşener'den Kanal İstanbul Projesi'nden Dert Yanan Vatandaşa: 'Buraya Siyasi Ömürleri Yetmeyecek' Akşener'den Kanal İstanbul Projesi'nden Dert Yanan Vatandaşa: 'Buraya Siyasi Ömürleri Yetmeyecek'
Kaynak: DHA

Meral Akşener, Sultangazi, İYİ Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti lideri Akşener'in Arnuvutköy ziyareti esnasında gerginlik - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:45 Fenerbahçe-Austria Wien maçında ilk 11'ler netleşti
18:36 İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
18:12 Beşiktaş, Dele Alli transferini resmen KAP bildirdi
18:06 "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi
17:56 Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan ahlaksız taciz! Devam ederse mahkemeye verecek
17:50 Babasının kaza geçirdiğini öğrenen İdo, soluğu hastanede aldı
17:37 İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 19:44:43. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Akşener'in Arnuvutköy ziyareti esnasında gerginlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement