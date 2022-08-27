İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER ESNAFI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER ESNAFI ZİYARET ETTİ

27.08.2022 23:56
İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER ESNAFI ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ataşehir ve Kadıköy'ün ardından Beykoz'da ziyaretlerde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ataşehir ve Kadıköy'ün ardından Beykoz'da ziyaretlerde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ataşehir Fevzipaşa Caddesi'nde saat 14.00'te başladığı esnaf ziyaretlerine Kadıköy Bağdat Caddesi'nde halkı selamlayarak devam etti. Caddede kısa bir süre yürüyüş yapan Akşener, çevredekilerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Yürüyüş sonrasında parti otobüsüne binerek cadde boyunca ilerleyen Akşener, saat 17.00 sıralarında Bağdat Caddesi'nde bulunan bir kahvaltı salonunda sanatçılarla buluştu. Buluşma basına kapalı olarak gerçekleşti. Meral Akşener, sanatçılarla gerçekleştirdiği sohbetin ardından Beykoz'a geçti. Akşener, Beykoz'da partililer tarafından meşalelerle karşılandı.

GERÇEK DERTLER ÜZERİNDEN GERÇEK ÇÖZÜMLER ÜRETİLSİN

Beykoz, Paşabahçe Atatürk Parkı'nda konuşma yapan Akşener, "Tam iki buçuk yıldır ben dükkan dükkan, ilçe ilçe, şehir şehir geziyorum. O dükkanların içinde bugüne kadar hiç bir partiyi yermedim. Kendi partimi övmedim, propaganda yapmadım. Sadece o dükkanların içindeki dükkan sahiplerinin dertlerini dinledim, orada müşteri olarak bulunan insanların dertlerini dinledim. Eleştirilerini tavsiyelerini dinledim. Sonra o talepleri aldım milletvekili arkadaşlarımız mecliste gündeme getirdiler. Ben grup toplantılarında gündeme getirdim. İstedim ki gerçek dertler üzerinden gerçek çözümler üretilsin. Siyaset seçmenini velinimet saysın" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET GÜNCELLENSİN

Konuşmasında kira fiyatlarına ve asgari ücrete de değinen Akşener, "Kiralar aldı başını gitti. Doğru mu? 1500 liraya kirada oturana şimdi 6 bin lira isteniyor. 5 bin 500 lira asgari ücret alıyorsunuz, 3bin 500 lira emekli maaşı alıyorsunuz. Ey emekliler, 3 bin 500 lirayla geçinebilir misiniz? Eviniz olsa bile geçinemezsiniz. Ama birileri 10 maaş alıyor, birileri 15 maaş alıyor. Sen ise 3 bin 500. Diyorum ki asgari ücret güncellenmelidir, günün şartlarına uydurulmalıdır. Bunun dışında en düşük emekli maaşı da asgari ücret kadar olmalıdır" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Beykoz'da esnafları ziyaret eden Akşener, ziyaretlerinden sonra makam aracına binerek ayrıldı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretlerinde bulundu İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretlerinde bulundu İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER ESNAFI ZİYARET ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER ESNAFI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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