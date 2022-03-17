İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'ın Nazilli, İncirliova ve Efeler ilçelerinde esnafla bir araya geldi.

İlk olarak Nazilli ilçesindeki Uzun Çarşı'yı ziyaret eden Akşener, esnafı gezerek sorunları dinledi. Akşener esnafın buradaki geleneksel duasına eşlik etti.

Akşener, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaret edip İncirliova ilçesine geçti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yla makamında görüşen Akşener, Efeler Yağcılariçi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Buradaki platformdan konuşma yapan Akşener, esnafın sesi olması noktasında siyasetçilerin bir şey yapmadığını öne sürdü.

Akşener, esnafın en çok istihdam üreten sektör ve ekonominin bel kemiği olduğunu söyledi.

Esnaf ziyaretinde Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da Akşener'e eşlik etti.

Akşener, daha sonra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.