İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

30.08.2022 00:02
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Aziz vatanımızı canları pahasına savunan ecdadımız bizden; 1919'un ruhunu hatırlayarak cennet vatanımızı müreffeh, Cumhuriyetimizi de kutlu değerleriyle birlikte ilelebet payidar kılmamızı bekliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Aziz vatanımızı canları pahasına savunan ecdadımız bizden; 1919'un ruhunu hatırlayarak cennet vatanımızı müreffeh, Cumhuriyetimizi de kutlu değerleriyle birlikte ilelebet payidar kılmamızı bekliyor." ifadesini kullandı.

Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 26 Ağustos 1071'den 26 Ağustos 1922'ye uzanan vatan ve istiklal mücadelesinin kutlu günlerinden birine daha kavuştuklarını belirtti.

Yedi düvelin işgaline karşı verilen istikbal mücadelesini kutlu bir zaferle taçlandıran ecdadı bir kez daha rahmetle andığını vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:

"Bugün Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün önderliğinde, Anadolu'nun her köşesini düşmandan temizleyen iradenin, bizlere yüklediği o büyük sorumluluğun daha çok farkındayız. Aziz vatanımızı canları pahasına savunan ecdadımız bizden; 1919'un ruhunu hatırlayarak cennet vatanımızı müreffeh, Cumhuriyetimizi de kutlu değerleriyle birlikte ilelebet payidar kılmamızı bekliyor."

Bu inanç ve bilinçle görev ve sorumluluklarının farkında olduklarını belirten Akşener, "Milletimiz ve ülkemiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Hafızası yok edilmeye, kurumları yıpratılmaya, değerleri hiçe sayılmaya çalışılan kadim devlet geleneğimizi yeniden yaşatacağız. Aklı, bilimi ve makulde buluşmayı esas alan siyaset anlayışımızla; güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'ye kavuşacağız. Büyük zaferimiz kutlu, milletimiz var olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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