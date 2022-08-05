İYİ Parti lideri Akşener'e soru soran genç kız yüz ifadesiyle dikkat çekti! Arkadaşının elini tutarak dinledi - Son Dakika
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İYİ Parti lideri Akşener'e soru soran genç kız yüz ifadesiyle dikkat çekti! Arkadaşının elini tutarak dinledi

05.08.2022 14:48

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yalova'da esnaf ziyaretinde genç bir kızın uyuşturucuyla ilgili sorusunu cevapladı. Bakan Soylu'nun "Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası" ifadelerine yönelik olarak Akşener, "Peki, AK Parti iktidarı 2002'de başladı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki, uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış" ifadelerini kullandı. Akşener'in cevap verdiği sırada, genç kızı yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da esnaf ziyareti sırasında genç bir vatandaşın uyuşturucu ile mücadeleye yönelik sorduğu soruya verdiği yanıtı sosyal medya hesabından paylaştı.

"AK PARTİLİ KIZLARIMIZ BANA SORUYOR"

Akşener, paylaşımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketleyerek şu notu düştü: "Bak Sayın Recep Tayyip Erdoğan sana ulaşamayan Ak Partili kızlarımız bana soruyor: Süleyman Soylu'nun dediğine göre Ak Parti iktidarı, 15 Temmuz 2016'ya kadar uyuşturucuyla mücadele etmemiş. Bu iddia karşısındaki cevabını milletçe, merakla bekliyoruz. Haydi bakalım buyurun, açıklayın"

"AK PARTİ İKTİDARI 2002'DE BAŞLADI, DEĞİL Mİ?"

Videoda gençlerin sorusu üzerine Akşener şu yanıtı veriyor: "Ben Sayın Soylu'nun o tweetlerine cevap vermemiştim. Siz şimdi dürttüğünüz için cevap vereceğim. Sayın Soylu diyor ki; 'Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası.' Peki, AK Parti iktidarı 2002'de başladı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki bütün o süreç içerisinde katiyetle Sayın Soylu iddiasına göre sevgili yavrucuğum, uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış.

"CAPTAGON'LA İLGİLİ GOOGLE'A GİRİN, SEVGİLİ KIZLARIM"

Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Erdoğan'a soruyorum; Süleyman Soylu'nun dedikleri doğru mudur? Captagon'la ilgili mevzuya girin, Google'a sevgili kızlarım. Kimin zamanında olduğunu anlarsınız. O ilgili kişi de şu anda sarayda. Tamam mı canım. Bak hiç bu cevapları vermeyecektim, sordunuz veriyorum şimdi. İyi ki de sordun."

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Kaynak: ANKA

Süleyman Soylu, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti lideri Akşener'e soru soran genç kız yüz ifadesiyle dikkat çekti! Arkadaşının elini tutarak dinledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Akşener'e soru soran genç kız yüz ifadesiyle dikkat çekti! Arkadaşının elini tutarak dinledi - Son Dakika
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