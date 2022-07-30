Akşener'in, Bandırma'da Dinlediği Üretici: "Bölgemizde Çiçek Hastalığı Var. Hayvanlarımız Ölmeye Başlıyor, Ondan Sonra Aşı Vurmaya Geliyorlar"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir Bandırma'da esnaf ve üreticiyi ziyaret etti. Bir üretici Akşener'e, "Hayvancılık yapmaktayım. Dertlerimiz çok büyük. Bölgemizde çiçek hastalığı var. Hayvanlarımızda çiçek hastalığı başlamadan önce aşı vermiyorlar. Hayvanlarımız ölmeye başlıyor, ondan sonra aşı vurmaya geliyorlar" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde esnaf ve üreticiyi ziyaret etti. Akşener ilçede halka seslendi. Akşener şunları söyledi:

"Ceketimi assam, seçilirim', 'şapkamı koysam seçilirim' anlayışı; ağabeylerin çok rahatına geldi. Seçmeni görmeden, dertlerini dinlemeden; bizi birbirimize ait olduğumuz alanlar üzerinden düşman ederek yaptıkları politikayı, birlikte ortadan kaldırıyoruz. Muhteremler çok rahatsız.

Benim gibi her birini buraya getirteceksiniz, karşınızda hazır olda durduracaksınız. Oylarınızı çok pahalıya vereceksiniz, manevi manada çok pahalıya vereceksiniz. Bize de diğerlerine de…

Öyle büyük haksızlıklar var ki… Bizden evvel kimse konuşmuyordu. 92 puan alıp atanamayan genç gördüm. Onun adına bağıra bağıra ağlayan annesini gördüm, dükkanların içinde. Gebe ineğini gözyaşları arasında kesime gönderen besiciler gördüm. Nisan ayında atması gereken gübreyi atamadığı için gözünden yaş akıtan çiftçi gördüm. Süt ineklerini, zarar ettiği için kesime gönderen besici, süt üreticisi insanlar gördüm. Akşama ne pişireceğini kara kara düşünen anneler gördüm. Bu ülkede bir harami düzen var. Her şeyden önce seçmen olarak bu düzeni ortadan beraber kaldıracağız. Helal oylarınızla, sandıkla… Elbette el ele verip bu harami düzeni değiştireceğiz. Seçmenin velinimet olduğunu siyaset ağalarına birlikte göstereceğiz."

Giyim dükkanında esnaf, Akşener'e; "Bir durgunluk var. Kimin ne yapacağı belli değil şu anda. Herkes bir korkuda: 'Alayım mı, satayım mı?" dedi. Diğer esnaf ise "Zam hiç durmuyor. 'Meral Hanım gelirse, ilk müşteri sizsiniz, siftahı sizden yapacağız' dedim. Allah'tan siftahı yaptık, siz kurtardınız" diye konuştu.

Bir hayvan yetiştiricisi ise Akşener'e, "Hayvancılık yapmaktayım. Dertlerimiz çok büyük. Bölgemizde çiçek hastalığı var. Hayvanlarımızda çiçek hastalığı başlamadan önce aşı vermiyorlar. Hayvanlarımız ölmeye başlıyor, ondan sonra aşı vurmaya geliyorlar" dedi. Üretici, "Geçen yıl 6 buçuk TL'ye mazotumuz şu an 25-26 TL. 190-200 liraya aldığımız gübre, şu an 650-700 lira civarında. Çok mağduruz, destek istiyoruz" diye derdini anlattı.

Başka bir esnaf, "Herkes sıkıntıda. Hiçbir şey alamıyoruz. 9 lira makarna. Menemen yapıp yedik. Bütçede sıkıntı olmasın diye 7 kişi bir aradayız. Eti 25 günde bir alıyoruz. Oğlum da çalışıyor" diye konuştu.

Akşener, " İstanbul'da çocuklarda bodurluk başladı, protein eksikliği sebebiyle" ifadelerini kullandı.

Başka bir esnaf, "Biz yetişemiyoruz. Kötü durumdayız. Benim istediğim 100 yıl önce ülkemizi bize emanet eden Atatürk'ümüzü, her şekilde mücadeleyi götürüp elini taşın altına koymak" dedi.