Meral Akşener'den İBB'den kovulduğunu anlatan vatandaşa yanıt: Sorup öğreneceğim - Son Dakika
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Meral Akşener'den İBB'den kovulduğunu anlatan vatandaşa yanıt: Sorup öğreneceğim

20.08.2022 20:06

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un çeşitli semtlerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bir vatandaş, İBB Medya A.Ş.'den kovulduğunu ifade ederek, "17-18 bin insan atıldı. Suçu olan insan elbette atılsın. 15 gün önce oğlumu attılar. Çırak olarak 4 yıldır çalıştığı halde" ifadelerini kullandı. Akşener ise "Bilgilerinizi alacağım, soracağım. Bunca insanda şahit. Öğreneceğim, size de bilgi vereceğim" şeklinde cevap verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da bazı ilçelerde esnaf ziyaretinde bulundu. Gün içerisinde Sarıyer'de esnaf ziyareti yapan Akşener, daha sonra Beşiktaş'ta semt pazarını dolaştı.

MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIK SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Beşiktaş'ta semt pazarında Akşener'in yanına gelen bir kişi Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediklerini söyledi. 'Ne düşünüyorsunuz' sorusunu ise Akşener yanıtsız bıraktı. Bir süre daha Beşiktaş'ta pazarda dolaşan Akşener, buradan ayrılarak Kağıthane'ye gitti. Kağıthane'de iş yerlerini gezen Akşener, esnafla sohbet ederek sorun ve şikayetlerini dinledi.

İSTANBUL-MERAL AKŞENER BEŞİKTAŞ VE KAĞITHANE'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ

"BİRÇOK İNSAN SEBEPSİZ İŞTEN ATILDI"

Bir pilavcıya giren Akşener, burada esnafı dinledi. 3 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Mustafa Küçük,"İBB Medya A.Ş.'den kovulanlardanım. İlk atılanlardanım. Sebebini bulamadım. Daralmaya gidiyoruz, küçülmeye gidiyoruz dendi. Birçok insan sebepsiz işten atıldı. Söz verdikleri halde neden işten çıkardılar. 17-18 bin insan atıldı. Suçu olan insan elbette atılsın. 15 gün önce oğlumu attılar. Çırak olarak 4 yıldır çalıştığı halde" diye konuştu.

"SORUP, ÖĞRENİP, BİLGİ VERECEĞİM"

Akşener ise esnafa, "Bilgilerinizi alacağım, soracağım. Bunca insanda şahit. Öğreneceğim, size de bilgi vereceğim" şeklinde yanıt verdi.

İSTANBUL-MERAL AKŞENER BEŞİKTAŞ VE KAĞITHANE'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ

"ESNAF ESNAF, DÜKKAN DÜKKAN, ŞEHİR ŞEHİR GEZİYORUM"

Esnaf ziyaretleri sonrası Akşener, alanda toplanan kalabalığa kısa bir konuşma yaptı. Akşener sözlerine Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaydedenler için başsağlığı dileyerek başladı. Akşener, "Kötü bir haber aldık. Gaziantep'te bir trafik kazasında 16 arkadaşımızı kaybetmişiz. Her birine cenabı haktan rahmet diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Allah rahmet eylesin" diye konuştu. Akşener, "Tam iki buçuk yıldır esnaf esnaf, dükkan dükkan, şehir şehir geziyorum ben. Bu esnaflara gitme fikrimizin arkasında çok uzun bir zamandır siyasetin, vatandaşı kutuplaştırarak, vatandaşı birbirine düşman ederek, insanlarımızın birbiriyle kavga etmesini sağlayıp onların dertleri üzerinden, siyasetin çözüm üretmesinin önüne geçen bir siyaset dilinin ortadan kalkması için bu kararı aldık. Dolaşmaya başladık" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den İstanbul'da esnaf ziyareti İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den İstanbul'da esnaf ziyareti Meral Akşener'e Beşiktaş Forması Hediye Edildi Meral Akşener'e Beşiktaş Forması Hediye Edildi
Kaynak: DHA

Meral Akşener, Kağıthane, İstanbul, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meral Akşener'den İBB'den kovulduğunu anlatan vatandaşa yanıt: Sorup öğreneceğim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meral Akşener'den İBB'den kovulduğunu anlatan vatandaşa yanıt: Sorup öğreneceğim - Son Dakika
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