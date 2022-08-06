Bilecikli Esnaf, Meral Akşener'e Dert Yandı: "2 Yıllık Birikimimi Aralık Ayından İtibaren Kaybettim. Şu Anda Sıfırdan Yeniden Başlamış Gibiyim"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik'te Pazaryeri ilçesinde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. İşlerin durgun olduğunu ve 300 liralık satış yapabildiğini söyleyen bir esnaf, "İki yıllık birikimimi de aralık ayından itibaren tamamen kaybettim. Şu anda sıfırdan yeniden başlamış gibiyim. Mazotu ancak kurtardık" diye sitem etti. Besicilik yaptığını söyleyen bir yurttaş da "Mazot, gübre, hayvan yiyeceği pahalı. Çiftçilik yapıyoruz, hayvancılık yapıyoruz. İşin içinden çıkamıyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde esnafın dertlerini dinledi, ardından yurttaşlara seslendi. Akşener ile esnaflar arasında şu diyalog geçti:

"İKİ YILLIK BİRİKİMİMİ DE ARALIK AYINDAN İTİBAREN TAMAMEN KAYBETTİM. ŞU ANDA SIFIRDAN YENİDEN BAŞLAMIŞ GİBİYİM"

Akşener: İşler nasıl?

Esnaf: Şu anda çok durgun. Yani iki yıllık birikimimi de aralık ayından itibaren tamamen kaybettim. Şu anda sıfırdan yeniden başlamış gibiyim.

Akşener: Burada mı yaşıyorsunuz?

Esnaf: Bilecek'te oturuyorum.

Akşener: Bugün mesela kaç müşteri satın aldı sizden?

Esnaf: 7 veya 8'dir. Ciro bakımından bakarsanız, 200-300 lira civarında…Hiçbir şey değil. Mazot zaten.

Akşener: Onu düş.

Esnaf: Mazotu anca kurtardık şu an.

"MAZOT, GÜBRE, HAYVAN YİYECEĞİ PAHALI…ÇİFTÇİLİK YAPIYORUZ, HAYVANCILIK YAPIYORUZ. İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYORUZ"

Akşener: İşler nasıl?

Esnaf: İşler takır tukur gidiyor. Mazot, gübre, hayvan yiyeceği pahalı…Çiftçilik yapıyoruz, hayvancılık yapıyoruz. İşin içinden çıkamıyoruz.

AKŞENER: "BİR SEÇİM GELİYOR. BU SEÇİMİ EL ELE VERECEĞİZ VE BUGÜN UYGULANAN BU HARAMİ DÜZENİ EL BİRLİĞİ İLE SANDIKTA YIKACAĞIZ"

Esnaf ziyaretinin ardından yurttaşa seslenen Akşener, şöyle konuştu:

"Doğduğun yeri seçebilir misin ey kardeşim? Aileni seçebilir misin? Sadece seçebileceğin şey inancındır. O da yaşın büyüdükten sonra. Seçebileceğin şey iyi insan olmaktır. Neye inanıyorsan o inancının sonucu olarak iyi insan, hasbi insan, hak yemeyen kul hakkına girmeyen iyi insan olmaktır. Şimdi gelin bir muhasebe yapalım. Siyasetçiler şuculuk buculuk üzerinden konuşuyorsa bilin ki size kazık atıyorlar. Bilin ki sizi çırak çıkarıyorlar. Şimdi senelerce okuttunuz çocuklarınızı mezun oldular iş yok. Ne yaptılar. Devlette çalışmak için giriştiler tekrar KPSS'ye çalışmaya. İçinizde evlat sahiplerine soruyorum. Hanginizinki bir yere ulaşmadan kendi emeğiyle atanabildi. Çalıştılar, 86, 82, 92 puan aldılar. 58 puanı olan 62 puan alan atandı seninki atanamadı. Öğretmen oldular. Sözleşmeli öğretmen. Efendim, geçici öğretmen, ücretli öğretmen, devlette çalışan öğretmen, özel okulda çalışan öğretmen…böyle bir şey olabilir mi? İster özel okulda ister devlette çalışsın öğretmen öğretmendir. Evlatlarınızı emanet ettiğiniz en önemli insandır. O kadar çok atanamamış öğretmen var ki her gittiğim yerde ağlıyorlar. Yazıktır günahtır.

Bakın, 24 milyar lira sizin cebinizden, Telekom'dan alındı. Sayın Erdoğan'ın aile dostu olan Haririlerin cebine konuldu. Bu arada Ankapark diye bir park yapıldı. Garibim dinozorların içini deşmişler. Çarpışan otomobillerin çarpışamadığı bir park bu. Ne kadar harcanmış biliyor musunuz, 801 milyon dolar. Türkçesi 14 milyar TL. Toplayın ikisini 38 milyar lira yapıyor.

Bir seçim geliyor. Bu seçimi el ele vereceğiz ve bugün uygulanan bu harami düzeni el birliği ile sandıkta yıkacağız."

Akşener, daha sonra kent programı kapsamında Ertuğrul Gazi Türbesi'ni de ziyaret etti.