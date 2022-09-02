Meral Akşener, Şanlıurfa'da - Son Dakika
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Meral Akşener, Şanlıurfa'da

02.09.2022 15:33

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaret için Şanlıurfa'ya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaret için Şanlıurfa'ya geldi.

Şanlıurfa'da partisinin 'Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri İl ve İlçe Başkanları' toplantısına katılmak için kente gelen Akşener, partililer tarafından davul-zurna ve meşale yakılarak karşılandı. Akşener, toplantının yapılacağı otele hareket etti. Akşener'in konvoyunun geçişi sırasında üzerinde İYİ Parti Eyyübiye İlçe Başkanlığı afişi bulunan 51 BN 414 plakalı otomobil, önündeki plakası öğrenilemeyen başka bir araca çarptı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bir süre yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Toplantı salonu girişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan partililerle fotoğraf çektiren Akşener, halkın talep ve sıkıntılarını dinledi. Toplantı basına kapalı devam etti.


YORUMLAR
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Akşener'in Tek Kelimelik Tweeti: Hürriyet Akşener'in Tek Kelimelik Tweeti: Hürriyet Akşener'e Dert Yanan Şanlıurfalı Çiftçi: '1 Aylık Gelen Elektrik Faturası 1 Milyon 146 Bin Lira. Torbalarca Oyu AKP'ye Verdik' Akşener'e Dert Yanan Şanlıurfalı Çiftçi: '1 Aylık Gelen Elektrik Faturası 1 Milyon 146 Bin Lira. Torbalarca Oyu AKP'ye Verdik'
Kaynak: DHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meral Akşener, Şanlıurfa'da - Son Dakika

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