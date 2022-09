Akşener, Bolu'da: 13'üncü Cumhubaşkanı Bizim Adayımız Olacak, Ortaya Çıkan İktidar, Belediyelerimizde Ortaya Konan O Sosyal Devlet Anlayışını Devam...

HIZIR İLYAS YILDIRIM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu Belediyesi yeni itfaiye binası açılış törenine katıldı. Akşener, "Çalmadılar, çaldırtmadılar. İsrafı da kestiler, israftan kesilen her şeyi halkımıza milletimize harcadılar. Yarın Millet İttifakı yada altılı masa adını ne söylersek söyleyelim inşallah 13'üncü Cumhurbaşkanı bizim adayımız olacak ben ona inanıyorum, ortaya çıkan iktidarın aynı belediyelerimizde ortaya konan o iradeyi, o çalışmayı, o sosyal devlet olma anlayışını devam ettireceğini hatta sosyal hak kavramı üzerinde devletin yapması gereken yardımın, bir devlet aç ve açıkta bir insan bırakamaz görevidir" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bolu Belediyesi yeni itfaiye binası açılış törenine katıldı. Akşener açılış öncesi kentte kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Akşener, Bolu Belediye Belediyesi Başkanı CHP'li Tanju Özcan ile birlikte açılışı yaptı. Belediyenin bando takımıyla karşılanan Akşener, açılışa gelen yurttaşlara hitap etti. Akşener, şunları söyledi:

"Her birinizi ayrı ayrı selamlıyorum. Bugün buraya güzel bir tesisin açılışını gerçekleştirmek üzere geldik. Doğrudur biz Millet İttifakı'nın seçilmiş belediye başkanlarının yaptığı çalışmalardan çok memnunuz. Çok önemli bir tavır koydular çalmadılar, çarpmadılar, israf etmediler. Her bir kuruşu hem hizmete hem de sosyal belediyeciliği koydular. Şehir şehir geziyorum, dükkanlarda nelere rastlıyorum? O dükkanların içinde Ankara'daysa Ankara'nın Başkent kartıyla aylık bir kilo et alacak kartları görüyorum. İstanbul'da ve Ankara'da diğer şehirlerde sizin yaptığınız gibi yani Bolu'da olduğu gibi doğal gaz parasını ödeyemeyecek durumda olan soğuk geçen kışta açta, açıkta kalamasın diye hem ısınma parasını veren hem de gıda yardımı yapan hem o insanlara dokunan bir sosyal belediyecilik anlayışını bu ülkeye getirdiler. Benim için yoksulun durumu çok önemli, o nedenle her birinize ayrı ayır Sayın Tanju Özcan'ın şahsında teşekkür ediyorum. Bu çok önemli.

"İNŞALLAH 13'NCÜ CUMHURBAŞKANI BİZİM ADAYIMIZ OLACAK BEN ONA İNANIYORUM"

Çalmadılar, çaldırtmadılar. İsrafı da kestiler, israftan kesilen her şeyi halkımıza milletimize harcadılar. Ama davul zurnayla yapmadılar bir önemlisi de o, yoksulu incitmeden, başkalarının karşısında zor duruma düşürmeden bir çalışma yaptılar. Bugünün Türkiye'si için çok önemli görüyorum. Yarın Millet İttifakı yada altılı masa adını ne söylersek söyleyelim inşallah 13'üncü Cumhurbaşkanı bizim adayımız olacak ben ona inanıyorum, hem o seçilen cumhurbaşkanı hem de ortaya çıkan iktidarın aynı belediyelerimizde ortaya konan o iradeyi, o çalışmayı, o sosyal devlet olma anlayışını devam ettireceğini, hatta sosyal hak kavramı üzerinde devletin yapması gereken yardımın, bir devlet aç ve açıkta bir insan bırakamaz görevidir o devletin, bunu yaparken de imkan sahibi olanların vergilerinden alır, imkan sahibi olmayanlara verir. O sizin hakkınız, insan olmaktan doğan hakkınızdır. Lütuf değildir. Bu hakkın nasıl organize edildiğini belediyelerimiz ortaya koydular.

"EN ÖNEMLİ SES ÇIKARAN SİZ OLDUNUZ"

Sığınmacı meselesi önemli bir mesele, işaret etmekte haklısınız. Türkiye'de bu rahatsızlığın duyurulması konusunda en önemli sesi çıkaran siz (Tanju Özcan) oldunuz. Zaman zaman haksız saldırılara, eleştirilere uğradınız ama ben sizin insani yanınızı bilirim, dolayısıyla yapmak istediğinizi bilen bir insan olarak bugün tüm siyasi partiler, iktidar da başta olmak üzere sığınmacıların memleketlerine gönderilmeleriyle ilgili somut açık birer deklarasyonu oldu."