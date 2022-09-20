Akşener: Keçiörenli Vatandaşlarımız Muhteremlere Gerçek 'Meşazı' Gönderdi - Son Dakika
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Akşener: Keçiörenli Vatandaşlarımız Muhteremlere Gerçek 'Meşazı' Gönderdi

20.09.2022 22:52
Akşener: Keçiörenli Vatandaşlarımız Muhteremlere Gerçek 'Meşazı' Gönderdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ankara’nın Keçiören ilçesinde vatandaşlara seslenirken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve “Keçiörenli vatandaşlarımız muhteremlere gerçek ‘meşazı’ gönderdi” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ankara'nın Keçiören ilçesinde vatandaşlara seslenirken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve "Keçiörenli vatandaşlarımız muhteremlere gerçek 'meşazı' gönderdi" dedi.

Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine bugün Ankara'nın Pursaklar ve Keçiören ilçelerinde devam etti. Akşener, Keçiören'de kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara hitaben kısa bir konuşma yaptı.

Meral Akşener, Keçiören'de halka hitap ettiği sırada çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı ve "Keçiörenli vatandaşlarımız muhteremlere gerçek 'meşazı' gönderdi" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener: Keçiörenli Vatandaşlarımız Muhteremlere Gerçek 'Meşazı' Gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener: Keçiörenli Vatandaşlarımız Muhteremlere Gerçek 'Meşazı' Gönderdi - Son Dakika
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