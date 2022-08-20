Akşener'in, Beşiktaş Ziyaretinde Karşılaştığı Alman Turist: "Birlik Olmanız Lazım O Zaman Güçlü ve Başarılı Olursunuz"

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Haber: EDDA SÖNMEZ- Kamera: ADEM KARABAYIR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İstanbul'da esnaf ziyaretlerine devam etti. Beşiktaş semt pazarında esnafın ekonomik sıkıntılarını dinleyen Akşener'e, kendisini Alman vatandaşı ve iş insanı olarak tanıtan bir turist, "Birlik olmanız lazım, kavga etmemelisiniz o zaman güçlü ve başarılı olursunuz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İstanbul'un Sarıyer, Beşiktaş ve Kağıthane ilçelerindeki esnafı ziyaret etti.

Akşener'in Beşiktaş'taki semt pazarı ziyareti sırasında, "Ben bu ziyaretlerde hiçbir partiyi yermedim kendi partimi de hiçbir zaman övmedim. Sizi dinlemeye geldim" dedi.

Esnaf; faturaların pahalılığından, ekonomik sıkıntılardan şikayetçi oldu. Bu sırada bir esnaf da Akşener'e, "Biz, sizi Başbakan olarak değil, devletin başında görmek istiyoruz" diye seslendi.

"BİRLİKTE OLMANIZ LAZIM, KAVGA ETMEMELİSİNİZ İŞTE O ZAMAN GÜÇLÜ OLURSUNUZ"

Akşener'in esnafı ziyaret ettiği sırada karşılaştığı, kendisini Alman vatandaşı ve bir iş insanı olarak tanıtan bir turistle sohbet etti. İngilizce konuşan turist Akşener'e, "Birlik olmanız lazım, kavga etmemelisiniz işte o zaman güçlü olursunuz" dedi.

Akşener ile turist arasında gelişen diyalog şöyle:

Turist: Türkiye için planınız ne?

Akşener: Hukukun üstünlüğünü sağlamak ve daha demokratik bir yönetim sağlamak.

"TÜRKİYE'NİN DAHA KALİTELİ İŞLER.YAPMASI LAZIM"

Turist: Türkiye'nin ekonomisinin gelişmesine, yeni nesillere ihtiyacı var. İsmim Muhammad Racap. Almanyalı iş insanıyım. İki planınız olmalı. Birincisi kalite ikincisi eğitim olmalı. Türkiye'nin kalitesi Çin gibi olmalı. Almanya Ukrayna gibi olmalı. Türkiye'nin daha kaliteli işler yapması lazım. Çin baz alınmamalı, Avrupa ülkeleriyle rekabet edilmeli. Katma değeri yüksek ürünler üretmeli. İhraç o zaman daha iyi olur. Türk ürünleri güzel ama yeteri kadar güzel değil. Ürünlerde katma değer eksik. Afrika ile kıyaslamayın. Katma değeri yüksek ülkelere bakılmalı. Çok iyi insanlara sahipsiniz Türkiye'de çok kibarlar ve iyi eğitimliler var. Birlikte olmanız lazım, kavga etmemelisiniz işte o zaman güçlü olursunuz."

"KARANLIKTA OTURUYORUM. NE OLDU YA? BATIYOR MU TÜRKİYE?"

Akşener, pazarda alışveriş yapan yaşlı bir kadınla da bir süre sohbet etti. Akşener ve yaşlı kadın arasındaki diyalog da şöyle gelişti:

Yaşlı kadın: Ucuzlaşmış, ucuzlamış.

Akşener: Ah bir tanem ne aldın?

Yaşlı kadın: Hiçbir şey almadım. Bakıyorum.

Akşener: Ne istiyorsun?

Yaşlı kadın: Her şeyi istiyorum.

Akşener: Paran ne kadar?

Yaşlı kadın: 50 lira. Beş tane bir şey alacağım. Dulum. Evim babadan kalma.

Akşener: En azından kiradan kurtardın.

Yaşlı kadın: Karanlıkta oturuyorum. Ne oldu ya? Ne oldu? Batıyor mu Türkiye?