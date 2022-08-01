Meral Akşener: "Korku, Öfke ve Acının İçimizi Kapladığı Bugünler Elbet Geçecek. İstanbul Sözleşmesi Yeniden Yaşatacak" - Son Dakika
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Meral Akşener: "Korku, Öfke ve Acının İçimizi Kapladığı Bugünler Elbet Geçecek. İstanbul Sözleşmesi Yeniden Yaşatacak"

01.08.2022 18:18
Meral Akşener: "Korku, Öfke ve Acının İçimizi Kapladığı Bugünler Elbet Geçecek. İstanbul Sözleşmesi Yeniden Yaşatacak"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bugün İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girişinin 8. yıl dönümü... Ama biz canice aramızdan koparılan Zehra Bayır kızımızın acısını yaşıyoruz. Bir kadının adını gördüğümüzde; korku, öfke ve acının içimizi kapladığı bugünler elbet geçecek. İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak” mesajını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bugün İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girişinin 8. yıl dönümü... Ama biz canice aramızdan koparılan Zehra Bayır kızımızın acısını yaşıyoruz. Bir kadının adını gördüğümüzde; korku, öfke ve acının içimizi kapladığı bugünler elbet geçecek. İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak" mesajını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi'nin yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Akşener, Muğla'da çalıştığı iş yerinde katledilen 18 Yaşındaki Zehra Bayır'ı andığı paylaşımı şöyle:

"Bugün İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girişinin 8. yıl dönümü... Ama biz canice aramızdan koparılan Zehra Bayır kızımızın acısını yaşıyoruz. Bir kadının adını gördüğümüzde; korku, öfke ve acının içimizi kapladığı bugünler elbet geçecek. İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak"

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Kaynak: ANKA

İstanbul Sözleşmesi, Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meral Akşener: 'Korku, Öfke ve Acının İçimizi Kapladığı Bugünler Elbet Geçecek. İstanbul Sözleşmesi Yeniden Yaşatacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meral Akşener: "Korku, Öfke ve Acının İçimizi Kapladığı Bugünler Elbet Geçecek. İstanbul Sözleşmesi Yeniden Yaşatacak" - Son Dakika
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