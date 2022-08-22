Akşener: "Bugün Türkiye'de Bir Genç; 'Önüme Bakmam İçin Önce Kafamı Karnımdan Kaldırmam Gerekiyor' Diyor. Tweet Bu Kadar" - Son Dakika
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Akşener: "Bugün Türkiye'de Bir Genç; 'Önüme Bakmam İçin Önce Kafamı Karnımdan Kaldırmam Gerekiyor' Diyor. Tweet Bu Kadar"

22.08.2022 23:07

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bugün Türkiye'de bir genç; ‘Önüme bakmam için önce kafamı karnımdan kaldırmam gerekiyor’ diyor. Tweet bu kadar” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bugün Türkiye'de bir genç; 'Önüme bakmam için önce kafamı karnımdan kaldırmam gerekiyor' diyor. Tweet bu kadar" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bugün Türkiye'de bir genç; 'Önüme bakmam için önce kafamı karnımdan kaldırmam gerekiyor' diyor. Tweet bu kadar..." notu ile 'Gençler İçin Gençlerle Beraber' programından kısa bir video yayınladı. Videoda Akşener'in, "Oğlum geçinebiliyor musun?" diye sorduğu genç şöyle cevap verdi:

"Yani biraz zorlanıyorum açıkçası. Ben oda arkadaşlarımla yani yurtta kalıyorum, KYK'da. Oda arkadaşlarımla şöyle bir olay dönmüştü. İstanbul'da kar yağdığı zaman oda arkadaşım çıkıp; 'oh bir hafta dışarı çıkıp para harcayamayacağız. Cebimizde kalacak' gibi cümleler kullandı yani. Bu çok içler acısı bir durum. Hani ben aynı zamanda birçok sanat dallarıyla ilgileniyorum. Ben buna dair üretimler yapmak için aslında bir yıl öncesinden İstanbul'a gelip burada hem çalışıp hem eve çıkma gibi bir düşüncem vardı ve dolar bir anda 10'un (liranın) üzerine çıkınca böyle bir şeye yeltenemedim açıkçası. Yapamadık yani bir yıldır.

"BEN ÖNÜME BAKABİLMEM İÇİN ÖNCE KARNIMDAN ÖNÜME BAKMAM GEREKİYOR"

Ben şu dönemde politikayla ilgileniyorsam eğer; buna dair bir şeyler yapıyorsam, yapmaya çalışıyorsam hatta yaptığım için bu beni belli başlı streslere sokuyor. Hani üzerimde çok büyük bir yük varmış gibi hissediyorum. Her yerde konu dönüp dolaşıp, dediniz ya '5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz.' Ben önüme bakabilmem için önce karnımdan önüme bakmam gerekiyor. Bunun da bence konuşulması gerekiyor. Bu kadar"

"TWEET BU KADAR"

Akşener, "Tweet bu kadar" sözüne genç; "Evet" yanıtını verdi.

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Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Oğlum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener: 'Bugün Türkiye'de Bir Genç; 'Önüme Bakmam İçin Önce Kafamı Karnımdan Kaldırmam Gerekiyor' Diyor. Tweet Bu Kadar' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener: "Bugün Türkiye'de Bir Genç; 'Önüme Bakmam İçin Önce Kafamı Karnımdan Kaldırmam Gerekiyor' Diyor. Tweet Bu Kadar" - Son Dakika
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