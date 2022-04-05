İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması ihtimaline ilişkin, "Herkesin aday gösterdiği bir insan reddedilir mi? Elbette reddedilemez" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tv100 kanalındaki "Az Önce Konuştum" programında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Akşener, Eylül 2021'de cumhurbaşkanlığı adaylığına talip olmadığını, partisini birinci parti yapabilirlerse o zaman başbakanlığa aday olduğunu ilan ettiğini hatırlattı.

"Kemal Bey'in adaylığı önünüze gelirse sizin tavrınız nasıl olur?" sorusu üzerine Akşener, şu değerlendirmede bulundu:

"Herkesin aday gösterdiği bir insan reddedilir mi? Elbette reddedilemez ama benim adaylıktan feragat etmek, vazgeçmek, önceden bunu ilan etmek isteğimin arka planında tek adayla gitme talebinin olduğunu söylemeye çalıştım. Birden fazla adayla gidildiğinde gerçekten önce birbirinizle rekabet ediyorsunuz. Sonra ikinci tura kalmak için gayretiniz var. Daha sonra ikinci tura kalabildikten sonra diğer adayla yani Cumhur İttifakının adayıyla rekabete doğru gidiyorsunuz. Bunu tecrübe ettik, yanlış olduğunu söyleyebilmek için o tekliği, birlikteliği sağlayabilmek için önceden ilan ettim. 13. cumhurbaşkanının, millet ittifakının adayı olacağına inanıyorum."

"Kılıçdaroğlu olsa seçilir mi sizce?" soruna ise Akşener, "Herkesin ittifak ettiği bir kişi niye seçilmesin? Bütün herkesin ittifak ettiği bir aday niye seçilmesin? Hepimizin fevkalade güzel çalıştığı bir sistem. Elbette seçilir. 13. cumhurbaşkanı kesinlikle millet ittifakının olacak. Ama bir şey var gözden kaçan. Bu sistemin değişmesi için bir onu alacağız, bir de mecliste makul bir çoğunluk alacağız. 301 alacağız, 360 alacağız, mümkün olursa 400 alacağız. Onun da çalışmasının yapılması gerekiyor." yanıtını verdi.

Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığına adaylığına dair görüşünün sorulması üzerine, "Her iki arkadaşımızın da popülaritesine büyük bir saygı duyuyorum. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın sistem içerisinde adaylığına dair bizim 'hayır olmaz' diye bir durumumuz yok. Sayın Kılıçdaroğlu yani 6 masadaki genel başkanın inisiyatifine bıraktı işi. Dolayısıyla o masadan çıkacak olana hepimiz uyacağız. Herkes de orada fikrini söyleyecek. Bu fikirler X, Y, Z bir kişi söylendiği takdirde tabii partilerimizle biz bunu konuşacağız." diye konuştu.

Bu sistemin (Başkanlık sistemi) de halk oylamasıyla geldiğinin hatırlatılması üzerine Akşener, "Biz, vay efendim bunu zorla getirdiniz demiyoruz. Bu sistem denendi. Gelinen noktada bu tercihin yanlış olduğu ortaya çıktı. Bunun ıskalayamayız. Elbette zorla bir şey olmaz, vatandaş seçti. Müthiş bir liyakat katliamı var bu ülkede. Cumhur ittifakı bileşenleri bizim cumhurbaşkanı adayımızı çok merak ediyor. Ama bizim önceliğimiz bu ucube sistemin değiştirilmesine dair ortaklaşmayı, birlikte iş yapmayı, somut adımlarla yan yana gelmeyi gerektiren bir iş. Tayyip Bey düşmanlığı üzerinden bir sistem değil bu." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, Millet İttifakı masasında görünmese de HDP'nin de olduğu iddialarının sorulmasına ilişkin şunları söyledi:

"Bizi terbiye etmek için Cumhur İttifakının bileşenleri bize bağırırken, bizi HDP ile masaya oturmakla suçlarken kullandıkları dili hiç fark etmiyorlar. Bizim üzerimizden bizi terbiye etmek için kullandıkları o pis, çirkin dil Kürtlere küfür halinde gidiyor. Benim şöyle bir hassasiyetim var. HDP ile o masada biz beraber değiliz. O masada HDP yok, HDP de o masada olmadığını söylüyor zaten. 'Ama şunu söyleyeyim HDP'ye bağırayım, İYİ Parti'yi zora sokayım' diyerek bu ülkenin has evladı Kürtlere hakaret etmenin benim kalbimi yaraladığını söylüyorum."

Akşener, "O masada HDP olsa siz olur musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Biz olmayız, bunu en başından beri söyledik. Bu soru sadece bize soruluyor. O masada biz varız, CHP, DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti de var. Bu sorunun net şekilde diğer arkadaşlara sorulduğunu duymadım. Bizim bir yolumuz var. HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyamadığını görüyoruz. HDP'ye oy veren vatandaşlarımızı PKK'ya oy vermekle suçlamıyoruz biz. HDP'ye oy veren veya başka bir siyasi partiye oy veren, AK Parti ciddi oy aldı Güneydoğu'dan ve İstanbul'daki dindar Kürtlerden, o seçmenin her birinin oyuna tek tek talibiz. Alabiliriz ya da alamayız o seçmenin tercihidir. Elbette talibiz. HDP'nin bir oyu var, o oyun bir kısmını, hepsini, birazını elbette almak için, yani Kürtlerin oyunu almak tüm siyasi partiler gayret ediyor. Türklerin oyunu almak için de gayret ediyoruz hepimiz."

Yavuz Ağıralioğlu'nun görev değişikliği

Akşener, Yavuz Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'deki görevinden alınmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Partimdeki meseleleri basın yoluyla hiç tartışmadım bugüne kadar. Basın üzerinden de hiç haberleşmedim kimseyle. Bir tanzim yaptık. O tanzim de şu. Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık.1,5 yıldır genç çalışıyorum. Yavuz Bey'in yerine gelen arkadaşımız milletvekili değil. Şimdi bu arkadaşımız milletvekili değil, gidecek, ayda bir evini görmeye gelecek. Gerçekten partimizde seçime hazırlığa dair bir çalışma yapıyoruz. Genel başkanların ataması yoluyla yapılıyor başkanlık divanı. Buradaki tasarruf, genel başkanın sistemi üzerinden yürüyor. Yavuz Bey, aynı zamanda milletvekilimiz. Dolayısıyla istediği gibi çalışma imkanına sahip. Bugüne kadar hiçbir arkadaşımın hangi tweeti attı, hangi televizyona çıktı ne söyledi diye kendilerini arayıp tek kelime etmemişimdir. Çünkü partimizde demokrasiyi içselleştirmeye çalışıyoruz. Basın yoluyla haberleşmeyi doğru bulmuyorum. Arkadaşımız kamuoyuyla paylaşmayı tercih etmiştir, saygı duyuyorum."