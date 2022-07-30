Akşener: "Erdoğan, Fındık Fiyatını 54 Lira Açıklamış. - Son Dakika
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Akşener: "Erdoğan, Fındık Fiyatını 54 Lira Açıklamış.

30.07.2022 21:33
Akşener: "Erdoğan, Fındık Fiyatını 54 Lira Açıklamış.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fındık taban fiyatını 54 lira olarak açıklamasına tepki gösterdi. Akşener, “Geçtiğimiz hafta Giresun'da, fındık fiyatının en az 74 lira olması gerektiğini söylemiştik. Ama bugün sayın Erdoğan, fındık fiyatını 54 lira açıklamış. Hem de öyle bir açıklamış ki sanırsınız müjde. Yerli ve millîliğin sadece sözde kaldığına bir kez daha şahit olduk. Yazık...” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık taban fiyatını 54 lira olarak açıklamasına tepki gösterdi. Akşener, "Geçtiğimiz hafta Giresun'da, fındık fiyatının en az 74 lira olması gerektiğini söylemiştik. Ama bugün sayın Erdoğan, fındık fiyatını 54 lira açıklamış. Hem de öyle bir açıklamış ki sanırsınız müjde. Yerli ve milliliğin sadece sözde kaldığına bir kez daha şahit olduk. Yazık..." açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık taban fiyatının 54 lira olarak açıklamasına tepki gösterdi.

Akşener, 20 Temmuz günü Giresun Bulancak'ta yaptığı konuşmanın bir bölümünü sosyal medya hesabından; "İktidar mensupları; sayılı günlerinizi iyi değerlendirin. Fındık üreticilerimizi İtalyanların elinde oyuncak etmeyin. Gelin, fındık fiyatını en az 74 lira açıklayın. Onlar; biz gelene kadar biraz da olsa nefes alsın. Siz de sözde değil özde yerli ve milli olun da görelim..." notuyla paylaşmıştı.

Akşener, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 20 Temmuz'da yaptığı bu paylaşımı alıntıladı ve şu açıklamayı yaptı:

"Geçtiğimiz hafta Giresun'da, fındık fiyatının en az 74 lira olması gerektiğini söylemiştik. Ama bugün sayın Erdoğan, fındık fiyatını 54 lira açıklamış. Hem de öyle bir açıklamış ki sanırsınız müjde. Yerli ve milliliğin sadece sözde kaldığına bir kez daha şahit olduk. Yazık..."

Akşener, 20 Temmuz'daki konuşmasında şunları söylemişti:

"Öncelikle fındık için geziyorum. Ağalar bizi dinliyor, görüyor biliyorum ama ve lakin biz fındığı konuştukça onlar sizin taleplerinizi bizim dilimizden görecekler. Bizi yönetenlere diyoruz ki fındık üreticisini İtalyanların elinde oyuncak etme. Karadeniz kalkınırsa Türkiye kalkınır. Hani yerli milliydin kardeşim? Ne için uluslararası lobi şirketlerine fındık üreticilerimizi ezdiriyorsun. Halbuki dünya fındığının yüzde 70'ini üretiyor burası.  1 yılda beş milyar dolarlık gelir elde edebilirsin. Dolayısıyla fındık üreticisine gereken değeri vermemişsin. Vermediğin takdirde biz vereceğiz. Şimdi arkadaşlarımız çalıştı 74 lira fındığa ücret açıklanması lazım geldiğini söylüyoruz. Şimdi ben sizin huzurunuzda bunu söyledim. Eğer eksiğini açıklarlarsa onun takipçisi olacağız. Nasıl takip ettiğimizi bilirsiniz."

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Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener: 'Erdoğan, Fındık Fiyatını 54 Lira Açıklamış. - Son Dakika

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