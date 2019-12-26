İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den asgari ücret açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den asgari ücret açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den asgari ücret açıklaması

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret konusunda bir jest beklediğini belirterek, "Diyorum ki 2 bin 650 lira yapın, vergiden de muaf bırakın.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den asgari ücret açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret konusunda bir jest beklediğini belirterek, "Diyorum ki 2 bin 650 lira yapın, vergiden de muaf bırakın. O jesti kendisinden istiyorum." dedi.

Akşener, gazeteci Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katıldı, soruları cevapladı.

Kanal İstanbul projesini değerlendiren Akşener, İYİ Parti'nin, AK Parti'nin getirdiği projelere kategorik olarak karşı olmadığını vurguladı.

Kanal İstanbul projesine yatırım olarak bakılması halinde bu projeye ekonomik olarak bir talep olup olmadığının sorulması gerektiğini belirten Akşener, "Bu 20 milyar dolarlık yatırımı yaptıktan sonra Türkiye ne kazanacak? Süveyş Kanalı gibi mi, Panama Kanalı gibi mi? Ne kazanacak? Böyle bir ekonomik talep Türkiye'de var mı?" diye sordu.

Hiçbir rantın oluşmasına izin verilmemesi ve yeşil alan bırakılması kaydıyla Kanal İstanbul projesine onay vereceklerini kaydeden Akşener, proje için referanduma gidilmesi gerektiğini savundu.

"Jest bekliyorum"

Asgari ücret konusunu da değerlendiren Akşener, bu ücretin vergi dışında kalması gerektiğini bildirdi.

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan jest beklediğini belirterek, "Bugün asgari ücreti açıkladınız. Biz 2 bin 650 lira, vergi dışı olması gerektiğini söylemiştik. Arkadaşları bir şey istemiyor da ben istiyorum. Diyorum ki 2 bin 650 lira yapın, vergiden de muaf bırakın. O jesti kendisinden istiyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşmayı doğru bulduklarını vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:

"Mavi vatan diye Meclis'e geldi, biz ona 'Evet' oyu verdik ama Sayın Erdoğan'ın bir asker göndermeye ilişkin tezkeresini ben de bugün gördüm. Tezkere konusunda Sayın Özdağ, Aydın Sezgin, Ahmet Erozan, Aytunç Çıray ile bir araya geliyoruz. Onlar bu işin uzmanı olan arkadaşlarımız. Bu dört arkadaşlarımız milletvekili arkadaşlarımızla bir araya geliyor. Ondan sonra da bir karar veriliyor. Kişisel fikrimi söylüyorum. Mehmetçiğin bir iç savaşın tarafı olmasını doğru bulmadığımı söylemek isterim."

Akşener, Libya tezkeresiyle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun TBMM'yi bilgilendirmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Meral Akşener, Asgari Ücret, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak
MHP'li Cemal Enginyurt, 2020 asgari ücret rakamına tepki gösterdi: İşçiler jest beklemekteler Meral Akşener'den Kanal İstanbul projesine şartlı 'evet' geldi Erdoğan'ın şahitlik yaptığı Hulisi Akar'ın oğlunun nikah töreninde, dikkatlerden kaçmayan davetiye detayı

Son Dakika Haberleri
05:05 İstanbul'daki Suriye radyosu sustu: Yayıncılar sürgünde - Son Dakika Haber
03:40 Netanyahu parti içi liderlik yarışında zaferini ilan etti - Son Dakika Haber
03:35 Samsun'da 4 bara silahlı saldırı: 4 yaralı - Son Dakika Haber
02:36 BBDSO'dan "Yeni Yıl" konseri - Son Dakika Haber
02:25 Başbağlar katliamının faillerini yargılayan emekli hakim hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
00:53 Liseli 3 dansçı kızın feci ölümü! Aynı grupta dans ediyorlardı - Son Dakika Haber
00:32 Bir kadın cinayeti daha! Bebeği kucağındayken kurşuna dizildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 05:38:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den asgari ücret açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]