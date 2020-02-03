İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kapalı bir oturumla acil toplantıya çağırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kapalı bir oturumla acil toplantıya çağırdı.

Akşener, Suriye'nin kuzeyinde İdlib'de 5 asker, bir sivil Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubunun şehit edildiği saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Milli varlığın başkalarının inisiyatifine bırakılamayacağını vurgulayan Akşener şunları kaydetti:

"Tarih, birçok kez olduğu gibi, bizi yine önemli bir görevle karşı karşıya bırakmıştır. ve yine tarihte örneği olduğu üzere, milli varlığımızın hedef alındığı zamanlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi mutlaka görevinin başında olmalıdır. Bu nedenle, kahraman ordumuz üzerinden, ülkemize ve milletimize yönelen bu alçak saldırı karşısında, milli bir görev çağrısını yapmak ihtiyacı hissediyorum. Suriye'de oluşan yeni ve ağır şartları değerlendirmek üzere, TBMM'yi kapalı bir oturumla ve acil olarak toplanmaya, iktidarı da milli duruşa katkı sunacak şekilde, aziz milletimizin vekillerini bilgilendirmeye ve tarihi sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyorum."

Meral Akşener, İYİ Parti, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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