Meral Akşener, Güreşte Dünya Şampiyonu Olan Yasemin Adar Yiğit'i Kutladı - Son Dakika
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Meral Akşener, Güreşte Dünya Şampiyonu Olan Yasemin Adar Yiğit'i Kutladı

14.09.2022 23:11
Meral Akşener, Güreşte Dünya Şampiyonu Olan Yasemin Adar Yiğit'i Kutladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ikinci kez dünya şampiyonu olan milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit'i yürekten tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ikinci kez dünya şampiyonu olan milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit'i yürekten tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi.

Meral Akşener, Sırbistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda, kadınlar 76 kilo finalinde Mısırlı güreşçi Samar Hamza'yı yenerek ikinci kez dünya şampiyonu olan Yasemin Adar Yiğit'i kutladı. Akşener, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"Türk kadınları tarih yazmaya devam ediyor... Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ikinci kez dünya şampiyonu olan milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit'i yürekten tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum."

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Kaynak: ANKA

Yasemin Adar Yiğit, Meral Akşener, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meral Akşener, Güreşte Dünya Şampiyonu Olan Yasemin Adar Yiğit'i Kutladı - Son Dakika

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