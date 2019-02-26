Son Dakika Haberleri: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Düzce'de

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Düzce'de

21 dakika önce

Partisinin seçim çalışmalarına destek için Düzce'ye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı ziyaretlerde bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Düzce'de, System.String[]
Partisinin seçim çalışmalarına destek için Düzce'ye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı ziyaretlerde bulundu.

Akşener, ilk olarak sigara içen gençlere uyarıda bulunduğu için darbedildiği öne sürülen 91 yaşındaki emekli vaiz Mustafa Necati Erdem'i, Azmimilli Mahallesi'nde bulunan evinde ziyaret etti.

Ziyarette "geçmiş olsun" temennisini ileten Akşener, Erdem'in elini öperek, evden ayrıldı.

Daha sonra Hamidiye Mahallesi'ne geçen Akşener, buradaki Salı Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, alışveriş yaptı.

Akşener, son olarak kent merkezinde trafiğe kapalı Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak'ta bulunan dükkanları ziyaret etti ve vatandaşlarla çay içti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:51 Kaynak: AA

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