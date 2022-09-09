Akşener'in Dinlediği Ayakkabıcı: "Ayakkabıyı 150 Liraya Alıyoruz, Sabah Kalkıyoruz 250 Lira Olmuş. Ne Yapacağımızı Biz de Bilmiyoruz"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bir ayakkabı satıcısı "Akşam yatıyoruz, sabah kalkıyoruz zam. Ayakkabıyı 150 liraya alıyoruz, sabah kalkıyoruz 250 lira olmuş. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz" diye dert yandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'daki esnaf ziyaretlerini bugün de sürdürüyor. Maltepe'ye giden Akşener, bir ayakkabı satış mağazasına uğradı. İşlerin nasıl olduğunu soran Akşener'e esnaf, "Durumlar malüm. 20 senedir burayı işletiyoruz. Maalesef 4- 5 senedir hep cepten yiyoruz. Elimizdeki avcumuzdaki, arabayı veriyoruz ayakta durmak için. Çekler, senetler var. Masraflar çoğaldı. Elektrik faturası 17 bin lira geldi" diye yanıt verdi.

"MİLLETİN ALIM GÜCÜ ZAYIF"

Akşener'in 2,5 yıl önce kaç para elektrik faturası geldiği sorusu üzerine esnaf, en fazla 4 bin 500 lira geldiğini söyledi. Akşener'in bugün kaç müşterinin ayakkabı aldığını sorması üzerine esnaf, "3 müşteri girdi, 2'si aldı. Milletin alım gücü zayıf. Akşam yatıyoruz, sabah kalkıyoruz zam. Ayakkabıyı 150 liraya alıyoruz, sabah kalkıyoruz 250 lira olmuş. Ne yapacağımızı inan ki biz de bilmiyoruz" dedi.

"EN UCUZ ÇOCUK AYAKKABISI 350 LİRA"

Çocuk ayakkabısı fiyatlarını soran Akşener'e esnaf, en ucuzunun 350, en pahalılarının ise bin lira olduğunu söyledi. Esnaf, "50 lira kazanmak için 25 lira indirim yapıyorum ayakta kalmak için. Elimizde, avucumuzdaki arsaları sattık" dedi.

Akşener, "İkibuçuk yılda ne çok şey değişti" diyerek ayakkabı fiyatı değişimi ile ilgili şaşkınlığını dile getirdi. Akşener, ayakkabıcının kızı ile de sohbet etti.

GAZETECİLERE BÖREK İKRAM ETTİ

Daha sonra bir börekçiyi ziyaret eden Akşener, gazetecilere börek ikram etti. Akşener'in, "2 buçuk yıldır esnaf geziyorum ben. Pandemi yoktu. O günden bugüne ne değişti" sorusuna börekçi, "Alım gücü düştü, hammadde fiyatları yükseldi. Nereye gidiyoruz belli değil. Toplam 6 kişi çalışıyoruz. Çok zor. Fiyatlar arttıkça müşteri şikayet ediyor. 2 gün önce iş yerlerinde elektriğe yüzde 50 zam geldi. Biz korkuyoruz fiyatlara 1 lira koyalım diye. İnsanlar nasıl alacak, alım gücü düştü" dedi.