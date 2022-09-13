Akşener: "Ermenistan'ın Can Azerbaycan'ımıza Yönelik Saldırılarında Yitirdiğimiz Kardeşlerimize Rahmet, Yaralılarımıza Acil Şifalar Diliyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ermenistan saldırısı sonucu şehit edilen Azeri askerler için; "Ermenistan'ın Can Azerbaycan'ımıza yönelik saldırılarında yitirdiğimiz kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Başımız sağ olsun" mesajını paylaştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ermenistan saldırısı sonucu şehit edilen Azeri askerler için taziye mesajı yayınladı. Akşener'in mesajı şöyle:
"Ermenistan'ın Can Azerbaycan'ımıza yönelik saldırılarında yitirdiğimiz kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Başımız sağ olsun..."
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