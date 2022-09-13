İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , Ermenistan saldırısı sonucu şehit edilen Azeri askerler için; "Ermenistan'ın Can Azerbaycan 'ımıza yönelik saldırılarında yitirdiğimiz kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Başımız sağ olsun" mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA

Azerbaycan, Ermenistan, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Akşener: 'Ermenistan'ın Can Azerbaycan'ımıza Yönelik Saldırılarında Yitirdiğimiz Kardeşlerimize Rahmet, Yaralılarımıza Acil Şifalar Diliyorum' - Son Dakika

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