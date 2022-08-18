İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Esenyurt'ta saldırıya uğrayan parti karavanını ziyaret etti - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Esenyurt'ta saldırıya uğrayan parti karavanını ziyaret etti

18.08.2022 16:32

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Esenyurt'ta dün 2 partilinin saldırıya uğramasının ardından parti karavanını ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Esenyurt'ta dün 2 partilinin saldırıya uğramasının ardından parti karavanını ziyaret etti.

Akşener, Esenyurt'ta bir grubun İYİ Parti Esenyurt Bölge Teşkilat Başkanı Uğur Ayrım ve Kıraç Osmangazi Mahalle Başkanı Oktay Erol'a gerçekleştirdiği saldırının ardından parti karavanını ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Akşener'e ziyaretinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partililer eşlik etti.

Akşener, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, parti programının ilkelerini anlatmak ve partiye üye kazandırmak için çalışan iki kişinin saldırıya uğradığını söyledi.

Geçmişte, kendisinin de evine baskın düzenlendiğini ifade eden Akşener, "Biliyorum ki iki arkadaşımızın uğradıkları saldırının faillerinin isimleri belli. Hepsi de bir siyasi partinin yöneticisi konumunda. Ama biliyoruz ki bugünün Türkiyesinde, bugünün yargısında, bugünün hukukunda kesinlikle hiçbiri herhangi bir takibata uğramayacaktır. Herhangi bir hukuki ceza almayacaktır. Dolayısıyla bugünün dünyası böyle bir şey. Şimdi arkadaşlarıma saldıranlara sesleniyorum: Ben buradayım, buyurun. Namertler, buyurun ben buradayım. Korkaklar buyurun. İki kişiye 25 kişi saldırılmaz, buyurun. Ben buradayım buyurun." dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de eleştiren Akşener, bu düzeni milletin oylarıyla, demokrasiyle sandıkta değiştireceklerini belirtti. Akşener, "Bu düzen elbette yıkılacak. Göreceğiz o zaman bugünün kabadayılarının yarın nasıl korkak olduklarını... Ama biz hukuktan, adaletten, yargı bağımsızlığından, hukukun işlemesinden, demokrasiden asla ayrılmayacağız." diye konuştu.

Akşener'e tepki gösteren kişiyi polis uzaklaştırdı

Ziyaretin ardından karavandan ayrılan Meral Akşener'in yanına yaklaşan bir kişi, MHP'nin 2014 yılında Esenyurt'ta gerçekleştirdiği seçim bürosu açılışında düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Akşener'in kendilerini ziyaret etmediğini iddia etti.

O zaman da geldiğini belirten Akşener'in, "Yalan konuşuyorsun" diyerek tepki gösterdiği kişi daha sonra polis ekiplerince alandan uzaklaştırıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Esenyurt'ta saldırıya uğrayan parti karavanını ziyaret etti - Son Dakika

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