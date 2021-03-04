İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir ile Sivrihisar ve Alpu ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Sivrihisar ilçesinde başlayan esnaf ziyaretini Alpu ilçesinde devam ettiren Akşener, esnaf temsilcileriyle görüştü, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Akşener, Alpu ziyaretinde kendisini selamlayan çocuklara bir mağazadan aldığı oyuncakları hediye etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret eden Akşener, kent merkezinde esnaf ziyaretlerine devam etti.

Yılmaz Büyükerşen Bulvarında partililer ve vatandaşlarla sohbet eden Akşener, kentteki programını tamamladı.