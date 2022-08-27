Akşener, Beykoz'da "Kentsel Dönüşüm" İçin Zorla Evleri Yıkılan Yurttaşları Dinledi, Vekillerinin Bölgeye Gitmesi Talimatını Verdi - Son Dakika
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Akşener, Beykoz'da "Kentsel Dönüşüm" İçin Zorla Evleri Yıkılan Yurttaşları Dinledi, Vekillerinin Bölgeye Gitmesi Talimatını Verdi

27.08.2022 21:43
Akşener, Beykoz'da "Kentsel Dönüşüm" İçin Zorla Evleri Yıkılan Yurttaşları Dinledi, Vekillerinin Bölgeye Gitmesi Talimatını Verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafla buluşmak için geldiği İstanbul Beykoz’da kendisini karşılayan Tokatköy Mahallesi “kentsel dönüşüm” mağdurları ile bir araya geldi. Mahallelinin sorunlarını dinleyen Akşener, pazartesi günü yıkımın devam etme ihtimaline karşı partisinin milletvekillerinin bölgeye gitmesi talimatını verdi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafla buluşmak için geldiği İstanbul Beykoz'da kendisini karşılayan Tokatköy Mahallesi "kentsel dönüşüm" mağdurları ile bir araya geldi. Mahallelinin sorunlarını dinleyen Akşener, pazartesi günü yıkımın devam etme ihtimaline karşı partisinin milletvekillerinin bölgeye gitmesi talimatını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İstanbul'da Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinin ardından Beykoz ilçesini de ziyaret etti. Halka seslenişinin ardından Akşener'i, kentsel dönüşüm için belediye ekipleri tarafından zorla evleri yıkılan Tokatköy Mahallesi sakinleri karşıladı. Akşener, mahallelinin avukatı Taner Kunt ve mahallelinin sözcüsü Ahmet Kanbur ile konuştu.

Kunt, 100'e yakın dava açtıklarını söyleyerek, bu kapsamda hazırlanan bilirkişi raporlarının mahallelinin lehine olduğunu bildirdi. İçinde eşyalarının olduğu evlerinin yıkılmaya devam ettiğini de anlatan Kunt, belediyenin dava sonuçlarını beklemeden işleme devam ettiğini belirterek pazartesi günü de yıkım çalışmalarının süreceğinin bilgisini aldıklarını söyledi.

TOKATKÖY SÖZCÜSÜ: 6306 SAYILI YASA KALDIRILSIN

Akşener de yanında bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'dan, İYİ Parti İstanbul milletvekilleriyle pazartesi günü bölgeye gitmesini istedi. Kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen 6306 sayılı yasanın kaldırılmasını talep eden Kanbur'a da Akşener, "Şu anda adamlar iş başında. Dolayısıyla bugün ancak durdurma konusunda çalışma yapılabilir" diye yanıt verdi.

"BİN 700 LİRA OLAN ELEKTRİK FATURASI 17 BİN 350 LİRA"

Daha sonra esnaf ziyaretlerine devam eden Akşener, bir börekçi dükkanı işletmecisinin sorunlarını dinledi. İşlerin nasıl gittiğini soran Akşener'e esnaf, zamları örnek vererek "İşler iyi değil. Bin 700 lira olan elektrik faturası bugün 17 bin 350 lira. Kiralar 3'e katlandı" dedi.

"ARTIK BU MESLEĞİ YAPMAKTAN UTANIYORUM"

"Bu mesleği yapmaktan utanıyorum artık" diyen esnaf, bir insanın karnını doyurabilmesinin maliyetinin 100 lira olduğunu söyledi. "İnşallah en kısa zamanda sizi başbakan olarak görürüz. Bu hesabı soracağınıza da eminiz" diyen Esnafa Akşener de "Allah beni size karşı mahcup etmesin" diye yanıt verdi.

GELİN VE DAMATLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Akşener, tesadüfen karşılaştığı bir gelin ve damatla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: ANKA

İYİ Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener, Beykoz'da 'Kentsel Dönüşüm' İçin Zorla Evleri Yıkılan Yurttaşları Dinledi, Vekillerinin Bölgeye Gitmesi Talimatını Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener, Beykoz'da "Kentsel Dönüşüm" İçin Zorla Evleri Yıkılan Yurttaşları Dinledi, Vekillerinin Bölgeye Gitmesi Talimatını Verdi - Son Dakika
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