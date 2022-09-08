İYİ Parti Genel Başkanı Akşener İstanbul'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener İstanbul'da esnafı ziyaret etti

08.09.2022 19:48
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener İstanbul'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eyüpsultan, Bahçelievler ve Bakırköy'de esnaf ziyaretleri yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eyüpsultan, Bahçelievler ve Bakırköy'de esnaf ziyaretleri yaptı.

İlk ziyaretini Eyüpsultan'a yapan Akşener, burada partililer tarafından mehter takımı ile karşılandı.

Eyüp Sultan Camisi çevresindeki iş yerlerini gezen Akşener, esnafla sohbet etti.

Akşener, girdiği bir dondurmacıda esnafa vatandaşın alım gücünü ve işlerin durumunu sordu.

Dondurma satıcısı, Akşener'in sorusunu, "Çok şükür alım gücü pek değişmedi. İnsanlar yine istediğine harcıyor. Dondurmada pek bir fark yok." şeklinde cevapladı.

Esnafın, "Size çok yardımcı olamadım" demesi üzerine Akşener, "Düzeldiğini söylüyorsunuz, biz de kötü şey duymak istemiyoruz. Çok memnun oldum, hayırlı işler." dedi.

Bir fırıncıyı ziyareti sırasında, Yalova'dan geldiğini dile getiren bir kadın Akşener'den "Altılı masadan kazanacak cumhurbaşkanı adayını çıkarmalarını" istedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesini talep eden başka bir kadın, "Umudumuz sizsiniz. Size yalvarıyorum. Sakın kazanmayacak insanı kabul etmeyin." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de kadına sarılarak "Tamam." dedi.

Akşener'i protesto eden 2 kadın alandan uzaklaştırıldı

Akşener, daha sonra otobüsle Bahçelievler Şirinevler Meydanı'na geldi.

Esnaf ziyareti sırasında iş yeri dışında bulunan biri engelli 2 kadın Rabia işareti yaparak, protestoda bulundu.

Partililerin tepki gösterdiği kadınlar, polis tarafından alandan uzaklaştırıldı. Tekerlekli sandalyede bulunan kadın ise partililerin fiziki ve sözlü saldırısına uğradığını iddia etti.

Bakırköy'de bando ile karşılandı

Meral Akşener'in son durağı ise Bakırköy oldu. Burada bandonun çaldığı İzmir Marşı ile karşılanan Akşener, Fişekhane ve İstanbul caddelerinde iş yerlerini gezdi.

Bir kuyumcuya giren Akşener, ziyaretlerinde kendi partisini anlatmadığını, herhangi bir partiyle ilgili konuşmadığını dile getirerek, sadece esnafın sorunlarını dinlediğini kaydetti.

Ziyaretlerde, İYİ Parti Genel Başkan yardımcıları Bahadır Erdem ve Ümit Dikbayır ile İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da yer aldı.

YORUMLAR
500
Evini basan boşanma aşamasındaki kocasını öldüren kadın, 'haksız tahrik indirimi' sonucu 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Evini basan boşanma aşamasındaki kocasını öldüren kadın, 'haksız tahrik indirimi' sonucu 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Akşener'in Ziyaret Ettiği Gözlükçü: 'Bizim Geçen Sene 1 Liraya Aldığımız Bir Ürün, Şu Anda 2,5 Lira' Akşener'in Ziyaret Ettiği Gözlükçü: 'Bizim Geçen Sene 1 Liraya Aldığımız Bir Ürün, Şu Anda 2,5 Lira'
Kaynak: AA

Eyüpsultan, İYİ Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener İstanbul'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:17 İç çamaşırı, ekmek ve tampon! Suçüstü yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı
19:18 Fenerbahçe taraftarları Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapılacak maç öncesi Putin maskesiyle görüntülendi
19:05 Belediyenin mağdur ettiği yaşlı kadın ve ailesi çatıya çıkıp eylem yaptı
18:40 Yunan adasında korkunç olay! 8 erkeğin tecavüzüne uğradı.
18:34 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası başlıyor! Dinamo Kiev maçının 11'ler açıklandı
18:17 Thomas Tuchel ile yollarını ayıran Chelsea'de teknik direktörlüğe Graham Potter getirildi
18:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan davet Avrupa'da kriz çıkardı
17:56 Elon Musk'ın mesajları ortaya çıktı: 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok
17:58 Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu
17:26 Ankaragücü, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 19:48:37. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener İstanbul'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement