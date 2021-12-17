GAZİANTEP - Akşener: "Biz fukaranın derdini çözeceğiz" - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz fukaranın partisi olduk, olmaya devam ediyoruz. Biz fukaranın derdini çözeceğiz." dedi.

Balıklı Parkı'nda vatandaşlara seslenen Akşener, Gaziantep'te olmaktan memnuiyet duyduğunu söyledi.

Akşener 75 ili, ilçelerini gezdiğini belirterek vatandaşların, milletin, emeklinin, kimsesizlerin sesi olmak için yola çıktığını söyledi.

"Buraya bütün ağaları getirin, hepsi sizi dinlemek zorunda kalsınlar. Çok kolay oylarınızı aldılar." diyerek Türkiye'nin zenginler ve fakirler şehri diye ikiye bölündüğünü öne süren Akşener şöyle devam etti:

"Biz fukaranın partisi olduk, olmaya devam ediyoruz. Biz fukaranın derdini çözeceğiz. Allah bana ve arkadaşlarıma bunu nasip edecek. İşsiz gencin derdini çözeceğiz. Ama tekrar söylüyorum, şuculuk buculuk üzerinden çok kolay oy aldılar. Buna alıştılar, insan 500 milyon dolarlık uçağa biner mi kardeşim, millet açken biner mi?"

EYT'lilerin sorunlarını çözeceğini belirten Akşener, "O sözden cayarsam zaten sizin özellikle İstanbul'daki başkanınız, ayakkabısını çıkarır hepimizi kovalar. Dolayısıyla EYT'yi çözmek Allah bize nasip edecek herhalde. Çünkü söz verenler caydılar. Allah beni size karşı yalan söyleyenlerden eylemesin. Yalancılık çok kötü bir şey, hayal kurduruyor, umut ettiriyor ve sonuç itibarıyla yerine getirilmediği zaman da Türkiye'ye dair hayallerimiz, umutlarımız ortadan kalkıyor." dedi.

Akşener, daha sonra beraberindeki parti yöneticileriyle esnafı ziyaret etti.