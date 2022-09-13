Akşener: "Furkan, Keşan'da 7 Kişiyle Aynı Evde Kalmak, Parkta, Camide Uyumak Zorundayken Siz Neredeydiniz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Gençlerin hayatı hakkında bol keseden atıp tutanlar, Sözde boş kalan KYK yurtlarına öğrenci arayanlar, Soruyorum size; Furkan, Keşan'da 7 kişiyle aynı evde kalmak, parkta, camide uyumak zorundayken siz neredeydiniz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gençlerle buluştuğu programlardan birisinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Akşener'in "Gençlerin hayatı hakkında bol keseden atıp tutanlar, Sözde boş kalan KYK yurtlarına öğrenci arayanlar, Soruyorum size; Furkan, Keşan'da 7 kişiyle aynı evde kalmak, parkta, camide uyumak zorundayken siz neredeydiniz" notuyla paylaştığı videoda üniversite öğrencisi Furkan şunları söyledi:

"Benim ailem asgari ücretle geçinen bir aile olduğu için bana hiçbir şekilde yurt çıkmadı. Yedeklere atıldım. Üniversite hayatımız Keşan'da geçirdik, bir evde kaldığımız kişi sayısını söylersem gülersiniz. 7 kişi kaldık biz bir evde mecburen. Biraz dedim sesimizi duyuralım bir sirkülasyon yapalım. Ünlü bir Twich yayıncısı var, 10 kişi bir fotoğraf çekindik ona attık.

Biz kahvaltıyı tamamen unuttuk. Okula gidiyoruz bir şekilde ucuz olduğu için yiyoruz. Akşam eve geldiğimizde de kimisi çalıştığı iş yerinde yemek zorunda kalıyor, kimisi de bir şekilde bir şeyler ayarlayabilirsek öyle. Kredi mecbur almak zorunda kaldık. Daha geçenlerde bütünleme sınavlarına gitmek zorunda kaldık. 4 arkadaş 2 gece parkta yattık. Sabah namazından sonra camiye gittik camide uyuduk. Böyle bir durumdan bahsediyorum. 4-5 tane bildiğim, tanıdığım bölümümden olan arkadaşım oku bıraktı, yol masrafından dolayı. Tamamen 2 senesini heba etti. Yol masrafından dolayı."