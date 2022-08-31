Akşener: "Gencecik Evlatlarımızı, Bir Öğün Fazla Yeme İsteklerinin Bile Lüks Sayıldığı Bir Türkiye'de Yaşamaya Mahkum Ettiler.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gençlerle daha önce yaptığı bir sohbetten kesitler içeren bir video paylaştı ve "Gencecik evlatlarımızı, sosyal hayatlarının, temel alışverişlerinin, hatta bir öğün fazla yeme isteklerinin bile lüks sayıldığı bir Türkiye'de yaşamaya mahkum ettiler. Sonra da bu ülkeden gitmek istediği için onları hain ilan ettiler. Hadi oradan" dedi.

Meral Akşener, 'Gençler İçin Gençlerle Beraber' programı kapsamında gençlerle daha önce yaptığı bir sohbetten kesitler içeren bir videoyu bugün sosyal medya hesabında paylaştı. Akşener, paylaşımına, "Gencecik evlatlarımızı, sosyal hayatlarının, temel alışverişlerinin, hatta bir öğün fazla yeme isteklerinin bile lüks sayıldığı bir Türkiye'de yaşamaya mahkum ettiler. Sonra da bu ülkeden gitmek istediği için onları hain ilan ettiler. Hadi oradan" diye yazdı.

"ETLİ BİR YEMEK 14 LİRA. NE YAPACAĞIM BEN? BİR TANE ETLİ YEMEK ALIP BİR TANE PİLAV ALDIĞIMDA BİTİYOR"

Videoda bir öğrenci, "Birinci sınıfta, yani 2019'da girdim üniversiteye sanırım, o zaman aldığım parayla benim bu sene aldığım para neredeyse aynı. Hani arada bir 300-400 lira tutuyor. Ama ben, bu sene sadece temel ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Mesela yiyecek-içecek; şu dışarıda yememeye de çok özen gösteriyorum bu arada. Yurtta yemeye çalışıyorum" dedi. Bunun üzerine Akşener, "Yurtta yemekler nasıl" diye sordu. Öğrenci, "Şöyle; birinci dönem, inanır mısınız hani yenilecek gibi değildi. Nimet ama gerçekten değildi. Sonradan yurtta bir kaç kargaşa çıktı falan. Hatta buradan bir arkadaşın da haberi vardı o olaylardan. Her neyse onu düzelttiler. Bu sene aşçımız geldi ama bize verilen akşam yemeğinde 17 lira bir tutar veriliyor bize. Etli bir yemek 14 lira. Ne yapacağım ben? Bir tane etli yemek alıp bir tane pilav aldığımda bitiyor. Sıvı hiçbir şey alamıyorum gibi" yanıtını verdi.

Akşener'in yemeğin miktarını sorması üzerine öğrenci, "Miktar? Zaten işin en komik kısmı orası. Onun gramı var. Doydun mu, doymadın mı soran yok. Belli bir gramı var, o gramdan veriliyor bize. Bu şekilde. Yeterli mi? Değil. Ben, özellikle ebat olarak büyük bir insanım bence, bana yetmiyor" diye konuştu. Akşener ise bunun üzerine, "Bana da… Senin yaşındayken öyleydi" dedi.

"BEN ÖĞRENCİLİK HAYATIMI YAŞADIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM. NE BİR KONSERE GİTTİM NE BİR ŞEY"

Öğrenci, sözlerine, "Bu şekilde kredi de aldım. Demin bahsettiler başta, 'af çıkar' falan… Hala ümidim var benim. Şurada biraz yıkıldı ama bence olacak. Şurada biraz kırıldı umudum ama bilmiyorum, olur gibi düşünüyorum, öyle. Dil kursuna yeni başladım. 2-3 ay oluyor. Almanca üzerine gidiyorum, orada ailemden birkaç gurbetçi var. Bilmiyorum, özel istek falan, bir şekilde gitmek istiyorum. Gerçekten ben öğrencilik hayatımı yaşadığımı düşünmüyorum. Ne bir konsere gittim ne bir şey. Gerçekten gitmedim bu arada. Bakıyorum, bir konser biletine benim bir haftalığımı vermem lazım, onu da konsere vermemem lazım. Sinemaya gitmeyeli kaç ay oldu" diye devam etti. Akşener'in "Ne hissediyorsun" diye sorduğu öğrenci, "Gerçekten çok umutsuzum. Bunu abartmıyorum. Kesinlikle çok umutsuzum. Ben düşünmüyorum ki bu ülkede istediğim şeyleri yapabileceğimi…" diye yanıt verdi.

Akşener, kadın öğrenciye, "Mesela bir vitrine baktın. Senin yaş grubuna yönelik işte kıyafetlerin, ayakkabının, çantanın olduğu" dedi. Öğrenci buna karşılık, "Demin bahsetmiştiniz. Pandemi döneminde bizim bu KYK krediler hala yatmaktaydı. Biz de o ara ablamla birlikte değerlendiriyorduk. Gözümüze kestirdiğimizi alıyorduk. İyi ki almışım. İnanın alışveriş yapmayalı aylar var. Hiçbiri alınacak gibi değil. Makyaj malzemeleri; hani zamanında 40 lira aldığım şey yemin ederim şu an 190 lira. Dün akşam görüm, şok oldum. Hani bir şey 190 lira olabilir mi? Ben bunları iyi ki pandemide almışım ama bitince ne olacak çok merak ediyorum" diye konuştu.