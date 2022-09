Akşener: İktidar Vasatlığın Kutsanması Politikasını Yaygınlaştırırken Gençlerimiz, Ülkemizde Yetenekli Olmanın Ödüllendirileceğine İnanmadıkları Bir...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gençlerle daha önce yaptığı sohbete ilişkin bir video paylaştı ve "İktidar vasatlığın kutsanması politikasını yaygınlaştırırken gençlerimiz, ülkemizde yetenekli, başarılı, becerikli olmanın ödüllendirileceğine inanmadıkları bir umutsuzluk içinde, 'eğitim de bir savaştır ama neden cephe koşullarında okuyoruz' sorusuna cevap arıyor" dedi.

Meral Akşener, gençlerle daha önce yaptığı sohbete ilişkin bir videoyu bugün sosyal medya hesabında paylaştı. Sohbet ettiği bir üniversite öğrencisinin "Tamam, eğitim de bir savaştır da neden cephe koşullarında okuyoruz" sözlerine dikkat çeken Akşener, paylaşımında şunları kaydetti:

"İktidar vasatlığın kutsanması politikasını yaygınlaştırırken gençlerimiz, ülkemizde yetenekli, başarılı, becerikli olmanın ödüllendirileceğine inanmadıkları bir umutsuzluk içinde, 'eğitim de bir savaştır; ama neden cephe koşullarında okuyoruz' sorusuna cevap arıyor."

Videoda, bir üniversite öğrencisi Akşener'e şunları anlattı:

"TAMAM, EĞİTİM DE BİR SAVAŞTIR DA NEDEN CEPHE KOŞULLARINDA OKUYORUZ"

"Yemekhane probleminden ben söz etmek istiyorum. Şöyle bir şey var benim bulunduğum üniversite, özel bir üniversite, yemekler pahalı. Reddedemiyorum bunu tamam ama normalden de pahalı. Benim çoğu arkadaşım, özellikle burslu arkadaşlarım, bir tane bisküvi yiyor, bir tane çay, su gibi bir şey içiyor, öğün geçiştiriyor. Bu, sürekli olan bir şey. Tamam, eğitim de bir savaştır da neden cephe koşullarında okuyoruz? Bunu idrak etmeye çalışıyoruz.

Türkiye'de yetenekli olmak ya da Türkiye'de okumak, Türkiye'de becerikli olmak ödüllendiriliyor mu, cezalandırılıyor mu? Bunu sorgulamaya başlıyoruz. Dünyanın her yerinde yetenekli ödüllendirilir. Fakat Türkiye'de tam tersi bir durum var. Yetenekli isen kafana vuruyorlar. Bir şey diyorsan, düşünüyorsan, konuşuyorsan kafana vuruyorlar. Dünyanın her yerinde tıpçı, en el üstünde tutulan insandır. Hukukçu, en el üstünde tutulan insandır. Mühendis… Fakat Türkiye'de hani bunlar hiç yokmuş gibi. Hatta varsa da suçluymuş gibi davranılıyor. Ben, bunu idrak edemiyorum. Yani bu, bence eğitim sorunundan daha büyük, barınmadan da daha büyük, her şeyden daha büyük. Yeteneksizin ödüllendirilip yeteneklinin cezalandırılması var Türkiye'de."

Akşener ise öğrenciye, "Vasatlığın kutsanması denir ona literatürde" yanıtını verdi.