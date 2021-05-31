HATAY İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Hatay'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antakya ve Defne ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Antakya'da esnaf 'hayırlı işler' temennisinde bulunan Akşener'e künefe ikramında bulundu. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Akşener, burada mehter takımı ile karşılandı. Bir süre mehteran takımının seslendirdiği marşları dinleyen Akşener, daha sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı hizmetler adına millet adına teşekkür ettiğini belirten Akşener, "Bu birliktelik ruhunu ve bu birliktelikten doğan gücü oluşturacağız inşallah. Ayrışma noktalarımızdan ziyade, birleşme noktalarımızın üzerine düşerek, biz de üzerimize ne düşüyorsa yapacağız? ifadelerine yer verdi.

Akşener'e, İYİ Parti milletvekilleri Nuri Okutan, Lütfü Türkkan, Koray Aydın ve Mehmet Arslan, CHP milletvekilleri İsmet Tokdemir ve Serkan Topal, İYİ Parti İl Başkanı Şefik Çirkin ve çok sayıda partili eşlik etti.