İYİ Parti lideri Akşener'den, Ekrem İmamoğlu'na 3 yıl sonra ilk ziyaret! Tören mangasıyla karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti lideri Akşener'den, Ekrem İmamoğlu'na 3 yıl sonra ilk ziyaret! Tören mangasıyla karşılandı

08.09.2022 14:03

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu seçildikten 3 yıl sonra ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediye binasında ziyaret etti. Akşener, İmamoğlu tarafından kapıda zabıtalardan oluşan tören mangasıyla karşıladı. Akşener görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 'İstanbul'a yapılacak hizmetlerin engellenmesi pahasına çıkarılan zorluklar hakkında' konuştuklarını belirtti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu İBB Başkanı seçildiği günden bu yana ilk kez makamında ziyaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde zabıtalarda oluşan tören mangasının karşıladığı Akşener'in ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medyada da büyük ses getirdi.

"KENDİSİNE ÇIKARILAN ZORLUKLAR VAR ONLARI KONUŞTUK"

Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, ziyaret sebebine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Ben İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ile çok kez görüştüm. Ancak makamında daha önce ziyaret etmemiştim. İlk kez ziyaret ediyorum, kahve içtik. Özellikle kahve içtik, çünkü bir kahvenin 40 yıl hatrı vardır. Başarı dileklerimizi tekrarladık. Biliyorum ki yalılar gidiyor. O oluyor, bu oluyor. O çalışmalar hakkında bilgi aldık. Hem de kendisine karşı çıkarılan zorluklar var. İstanbul'a yapılacak hizmetlerin engellenmesi pahasına çıkarılan zorluklar var onları konuştuk bilgilendik."

İMAMOĞLU'NDAN AKŞENER'E DİKKAT ÇEKEN HEDİYE

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüşme sonrası Akşener'e 'Boğaziçi Yalıları' isimli kitap hediye etti. İmamoğlu, hediyeyi verirken "Çok kitabımız var ama ilk başa yalıları koyduk. Yalıları elimizden tek tek almaya gayret ediyorlar ama koruyacağız" dedi. Akşener ise "Bir mesaj var burada 'İstanbul Yalıları'nı aldık, gördük birlikte koruyacağız."

YORUMLAR
500
AKŞENER, İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ- 2 AKŞENER, İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ- 2 Adana gündem haberi: Akşener, İmamoğlu'nu ziyaret etti Adana gündem haberi: Akşener, İmamoğlu'nu ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti lideri Akşener'den, Ekrem İmamoğlu'na 3 yıl sonra ilk ziyaret! Tören mangasıyla karşılandı - Son Dakika


Son Dakika
14:35 Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı
14:21 Hillary Clinton: Zelenski, gerçek bir savaş dönemi lideri, ondan çok etkilendim
14:03 İYİ Parti lideri Akşener'den, Ekrem İmamoğlu'na 3 yıl sonra ilk ziyaret! Tören mangasıyla karşılandı
14:01 Rusya lideri Putin'in "kandırıldık" sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklı
13:37 Tüyler ürperten olay! Ali Sürmeli'nin annesi kendisini ağaca astı!
13:25 İstanbullular dikkat! 24 ilçeden bugün ve yarın 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak
13:20 Fatih Terim için Mısır Milli takımı iddiası bomba etkisi yarattı!
12:49 Tedirgin eden araştırma: Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölge, görülmemiş sıcaklarla eriyecek
12:41 CHP yarın 99'uncu yaşına giriyor: Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştıracak ve onu aşacağız
12:11 Evini basan boşanma aşamasındaki kocasını öldüren kadın, "haksız tahrik indirimi" sonucu 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 14:52:07. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Akşener'den, Ekrem İmamoğlu'na 3 yıl sonra ilk ziyaret! Tören mangasıyla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement