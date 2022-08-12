Akşener'in Dinlediği Aksaraylı Esnaf: "Alım Gücü Diye Bir Şey Yok. Para Kazanamıyoruz Sadece Geçiniyoruz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Aksaray'da dinlediği esnaf, "Alım gücü diye bir şey yok. Bir benim için değil bir onun için değil genel olarak alım gücü diye bir şey yok. Para kazanamıyoruz sadece geçiniyoruz" dedi. Bir terzi, Akşener'in "Burası evi geçindiriyor mu, genç olsan emekli olmasan bu dükkandan geçinebilir misin" sorusuna, "Zam geldi ya her şey allak bullak oldu. Ne demek bir torba şeker 250 lira? Çok zor durum. İmkanı yok" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'ın Ortaköy ve Ağaçören ilçelerinde esnafı ziyaret etti. Akşener, yurttaşlar tarafından, "Asgari Ücretliyim Evlenemiyorum", "Başbakan Akşener", "Emekliyim Geçinemiyorum" yazılı dövizlerle karşılandı.

Akşener'in "Kaç müşteri geldi sabahta beri" sorusuna esnaf; "Et fiyatları bilindiği şekilde, bugünlerde çok sıkıntıdayız. Pandemiden çıktık daha da sıkıntıya girdik. Zor, Allah yardımcımız oldu. 2 bin küsur (elektrik) geldi geçen sene 800 liraydı. Geçen sene kiramız 800 liraydı bu sene 2 bin lira. Hemen hemen üçe katladı" yanıtını verdi.

Akşener'in ziyaret ettiği berber, "Saç sakal 70 lira, o da yeni çıktı 2 ay falan oldu. Yalan konuşmaya gerek sezon olmasına rağmen 6-7 müşteri ile başladık" diye dert yandı.

Akşener'in "Bu dükkan evi geçindirebiliyor mu" sorusunu yönelttiği bir esnaf, "Çiftçi öldü, esnaf ölmek üzereyiz, emekliyim zaten yok" yanıtını verdi. Akşener, "Bütün söyledikleri bitti işte, Anadolu'nun irfanı bu üç cümleyle bitti" dedi.

Akşener'in "Vatandaşın alım gücü nasıl" diye sorduğu esnaf şu yanıtı verdi:

"Halimizden memnun sayılmasak da ekmeğimiz oluyor şükür. Bundan öte para kazanamıyoruz. Alım gücü yok, alım gücü diye bir şey yok. Bir benim için değil bir onun için değil genel olaraktan alım gücü diye bir şe yok. Para kazanamıyoruz sadece geçiniyoruz."

Akşener'in "Burası evi geçindiriyor mu, genç olsan emekli olmasan bu dükkandan geçinebilir misin" diye sorduğu bir terzi, "Zam geldi ya her şey allak bullak oldu. Ne demek bir torba şeker 250 lira? Çok zor durum. İmkanı yok" yanıtını verdi.