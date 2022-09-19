İYİ Parti lideri Akşener'den "faili meçhulcü" iddialarına sert tepki: Sizi gidi yalancı kolpacılar sizi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde esnafı ziyaret etti, yurttaşlarla sohbet etti.



Burada vatandaşın ekonominin durumundan dolayı şikayetlerini dinleyen Akşener, hükümeti eleştirerek, "Bu bir harami düzendir" dedi.

"HAYATLARINDA PKK'YA TAŞ ATMAMIŞLAR BİZE HAKARET EDEBİLİYORLAR"

İYİ Parti lideri, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Meral Akşener'e Etimesgut'ta PKK'lı ama Batman'da faili meçhulcü diyorlar. Hayatlarında PKK'ya taş atmamışlar, bize hakaret edebiliyorlar. Sizi gidi yalancı kolpacılar sizi! Ne oluyor? Yıl 2005. Sayın Erdoğan gitti, Diyarbakır'da bir konuşma yaptı. İsmini söylesem hepinizin tanıdığı, önemli bir güney doğulu korucu başı, milletvekilliği yapmış bir ağabeyim beni aradı. 'Bacım, geldin evimde kaldın' dedi. Açılımın, çözüm sürecinin başladığı zamanlar. Öyle bir konuşma yaptı ki. 'Bana torunlarım, yeğenlerim geliyor. Diyor ki; amca, dede biz Kürt halkına ihanet mi ettik, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanında durduk diye.' Siz o insanları darmaduman ettiniz, PKK'ya feda ettiniz. Siz kimsiniz de bizi suçlamak kim?

"BU CAN BU BEDENDE DURDUKÇA BİZİ KÜRTLERLE DÜŞMAN EDEMEYECEKLER"

Şüpheniz var mı, milliyetçiliğimden şüpheniz var mı? Bu can bu bedende durdukça, bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler. Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz, söyletmeyeceğiz. Hem bu harami düzeni yıkacağız hem de kolpacılığı ortadan kaldıracağız. Hepimiz el ele vereceğiz. Çünkü seçmen velinimettir. Senin çocuğun ağlarken birilerinin ki keyif çatıyorsa o bir harami düzendir."