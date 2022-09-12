Akşener, Gençlerle Buluşmaya Devam Ediyor.

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Akşener'in yaptığı teklif iki köklü aşireti karşı karşıya getirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gençlerle buluşmasının 11'inci bölümünde öğrencilerin barınma sorunu tartışıldı. Bir genç, "Yandaş taraftan herhangi bir milletvekili veya herhangi bir müdür geldiği zaman gramajı dahi arttırdıklarını kendim biliyorum. 5 çeşit yemek varsa 20 çeşide, 15 çeşide çıkıyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in katıldığı "Gençler İçin Gençlerle Beraber" buluşmasının 11'nci bölümü yayınladı. Akşener'in, gençlerle yaptığı her buluşmada farklı bir konu tartışılıyor. Bu buluşmada da üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma sorunu ele alındı.

Akşener, gençlerle buluşmasına; "Bugünkü toplantımızın merkezinde kiraların artması sebebiyle evde kalamayan, yurt azlığı sebebiyle yurt bulamayan gençlerden bir grupsunuz ve sizinle beraberim" sözleriyle başladı. Gençler sorunlarını şöyle dile getirdi:

-Geçen sene bizim odalarımız 4 kişilikti. Günümüzde şu an 6 ve 8 kişilik odalar olacağını söylüyorlar, çalışmalara başlanmış. İtiraz ediyoruz ama sesimiz duyulmuyor.

-Okula yerleştim yurt arayalım dedim. Yurt yok.

-Durumumuz içler acısı gençler olarak.

-Yandaş taraftan herhangi bir milletvekili veya herhangi bir müdür geldiği zaman gramajı dahi arttırdıklarını kendim biliyorum. 5 çeşit yemek varsa 20 çeşide, 15 çeşide çıkıyor.

-Doktor ve diyetisyenim benim okul yemekhanesinden yemek yememi yasakladı. Mesela annem benim 2-3 yıl hastanede çalıştı dediler ki malum partiye üye olursanız işe alacağız. Üye oldu, o hafta işe aldılar. Küçükken böyle bir gençliğimin olacağını düşünmemiştim. Umutlarım çok azalmış kendime dair.

-Şu problem bence, bir gencin 50 kuruş, 60 kuruş daha ucuz diye 1 km daha fazla yol yürümesi ahlaksızca. ya da bir gencin Resmi Gazete okumak zorunda kalması hangi bakan atanmış diye bakması ahlaksızca.

-Yurtdışına gitmeyi çok mantıklı buluyorum ama çok da vicdani bulmuyorum. Artık elimizin altında internet var. Oradaki tutuklulukların yaşam şartları bizim buradaki yurtlarda sağlanmıyor.

-İmkanım olsa ben yurtdışına çıkmak isterim. Zamlardan sonra ekonomiden sonra insan yaşamak istiyor gerçekten."

"Bu programlarda ben çok şey öğreniyorum. Ben bugün de çok şey öğrendim. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."