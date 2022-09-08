Akşener'in Ziyaret Ettiği Gözlükçü: "Bizim Geçen Sene 1 Liraya Aldığımız Bir Ürün, Şu Anda 2,5 Lira" - Son Dakika
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Akşener'in Ziyaret Ettiği Gözlükçü: "Bizim Geçen Sene 1 Liraya Aldığımız Bir Ürün, Şu Anda 2,5 Lira"

08.09.2022 19:48

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul’un Bakırköy ilçesinde ziyaret ettiği bir gözlükçü, şu anda 8 bin 900 lira olan bir gözlüğün 2,5 sene önce yarı fiyatına satıldığını söyledi. Esnaf, “Belki yarı fiyatından da aşağı olabilir. Bizim geçen sene 1 liraya aldığımız bir ürün, şu anda 2,5 lira” dedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'un Bakırköy ilçesinde ziyaret ettiği bir gözlükçü, şu anda 8 bin 900 lira olan bir gözlüğün 2,5 sene önce yarı fiyatına satıldığını söyledi. Esnaf, "Belki yarı fiyatından da aşağı olabilir. Bizim geçen sene 1 liraya aldığımız bir ürün, şu anda 2,5 lira" dedi.

Meral Akşener, bugün İstanbul'un Eyüpsultan, Bahçelievler ve Bakırköy ilçelerinde esnafın sorunlarını dinledi. Bakırköy'deki bir gözlükçüye girip işlerin nasıl olduğunu soran Akşener'e esnaf, umdukları gibi olmadığını söyledi. Akşener, Bakırköy'de orta ve üst gelir seviyesinde yurttaşların yaşadığını belirterek alım gücünün nasıl olduğunu sordu. Esnaf, gözlük alacak kişinin önce fiyat araştırması yaptığını dile getirdi.

Bir gözlüğü eline alıp fiyatını soran Akşener, gözlüğün ithal olduğunu ve 8 bin 900 liraya satıldığını öğrendikten sonra, "Bu şimdi dolara bağlı olduğu için böyle oldu. 2,5 sene önce kaç liraydı bu" diye sordu. Esnaf, "Yarı fiyatıydı. Belki yarı fiyatından da aşağı olabilir. Bizim geçen sene bir liraya aldığımız bir ürün, şu anda 2,5 lira" diye yanıt verdi.

"SEÇİMDEN SONRA ZİYARETLERİ ARTIRIN"

Akşener, girdiği bir kuyumcuda da esnafın teklifi üzerine çay içti. Bu ziyaretlerden memnun olduklarını ve seçimden sonra da sürmesini istediklerini söyleyen esnafa Akşener, "Seçmenin odakta olduğu rekabet müthiştir" dedi.

GENÇLERLE SOHBET ETTİ

Esnaf ziyaretleri sonrası bir kafede oturan gençlerin yanında giden Akşener, "Mesela bir cümle kurarken 'Aman biri duyar, başımıza bir iş gelir' diye korkunuz var mı? Biz büyüklere gıcık oluyor musunuz" diye sordu. Gençlerin "Bazen" demesi üzerine Akşener, "Haklısınız. Ağlayasım oluyor bazen" karşılığını verdi. "Bu seçimde bu sistemin değişeceğine inanıyor musunuz" sorusunu yönelten Akşener'e bir genç, "Benim içimde değişeceğine dair bir umut var. Biz, gençler olarak her zaman demokrasiden yanayız" dedi.

Gençlerle fotoğraf da çektiren Akşener, daha sonra meydanda Çerkes oynayanları izledikten sonra Bakırköy'den ayrıldı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener İstanbul'da esnafı ziyaret etti İYİ Parti Genel Başkanı Akşener İstanbul'da esnafı ziyaret etti Akşener'den Eyüpsultan, Bahçelievler ve Bakırköy'de esnaf ziyareti Akşener'den Eyüpsultan, Bahçelievler ve Bakırköy'de esnaf ziyareti
Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener'in Ziyaret Ettiği Gözlükçü: 'Bizim Geçen Sene 1 Liraya Aldığımız Bir Ürün, Şu Anda 2,5 Lira' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener'in Ziyaret Ettiği Gözlükçü: "Bizim Geçen Sene 1 Liraya Aldığımız Bir Ürün, Şu Anda 2,5 Lira" - Son Dakika
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