Akşener'in Dinlediği Beyaz Eşya Tamircisi Genç: "3. Üniversiteyi Okuyorum. Atanamıyoruz, İş Güç Yok" - Son Dakika
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Akşener'in Dinlediği Beyaz Eşya Tamircisi Genç: "3. Üniversiteyi Okuyorum. Atanamıyoruz, İş Güç Yok"

10.09.2022 16:11
Akşener'in Dinlediği Beyaz Eşya Tamircisi Genç: "3. Üniversiteyi Okuyorum. Atanamıyoruz, İş Güç Yok"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, İstanbul’un Başakşehir ilçesinde dinlediği beyaz eşya tamircisi, 3. üniversiteyi okuduğunu ancak iş bulamamaktan şikâyetçi olduğunu söyledi. Genç, “Atanamıyoruz, iş güç yok” dedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde dinlediği beyaz eşya tamircisi, 3. üniversiteyi okuduğunu ancak iş bulamamaktan şikayetçi olduğunu söyledi. Genç, "Atanamıyoruz, iş güç yok" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'un ilçelerindeki esnaf ziyaretlerini bugün de sürdürüyor. Başakşehir'e giden Akşener, bir beyaz eşya tamircisine de uğradı.

Buradaki bir çalışan Akşener'e, 3. üniversiteyi okuduğunu ve harçlığını çıkarmak için çalıştığını söyledi. "4. üniversiteyi de okuyacağım, olamayacağım gibi gözüküyor" demesine karşılık Akşener de "Yapma o kadar" diye yanıt verdi. Genç, "Yapamıyoruz, olmuyor. Atanamıyoruz. İş güç yok. Gelir- gider belli" dedi. Babasının da beyaz eşya tamircisi olduğunu belirten gence "Geçinebiliyor musunuz" diye soran Akşener, "Benim öğrenci evim bile geçinmiyor, Zonguldak'ta öğrenci evim var" yanıtını aldı.

"ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ"

Gidişatın kötü olduğuna da dikkat çeken genç, "23 yaşında saç ektirdim ben. Önümüzü göremiyoruz öğrenci olarak. Üniversite bitiyor, bir şey olamıyoruz. Tekrar tekrar üniversite. Aileye yükleniyoruz. Okuyorum, yaz tatillerinde yine çalışıyorum" diye dertlerini anlattı.

"ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ, SIKINTI YAŞIYORUZ"

Daha sonra bir beyaz eşya bayiine giren Akşener, bir çalışana alım gücünü sordu. Satış elemanı, "Alım gücü bayağı düşmüş durumda. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz" dedi. Diğer çalışan da "Hiçbir şekilde geçinemiyorum" diye konuştu.

Akşener'in yaşını sorduğu çalışan, "Hayatın yükü başlıyor 26 yaşında. İnsan sıkılıyor" dedi. Yurt dışına gitmeyi düşünüp düşünmediğini soran Akşener'e de çalışan, "Gençlerin birçoğu düşünüyor şu anda, sadece ben değil. Gençler üniversiteyi bitirdiği zaman da mesleki olanak sunulmuyor. Bunlara el atılması lazım" çağrısı yaptı.

"EMEĞİN KARŞILIĞI ALINMIYOR"

Ege Üniversitesi'nde sivil havacılık bölümü okuduğunu anlatan çalışan, "Verdiğin emeğin karşılığının yarısını dahi alamıyorsun" diye de dert yandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Akşener'in Dinlediği Beyaz Eşya Tamircisi Genç: '3. Üniversiteyi Okuyorum. Atanamıyoruz, İş Güç Yok' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener'in Dinlediği Beyaz Eşya Tamircisi Genç: "3. Üniversiteyi Okuyorum. Atanamıyoruz, İş Güç Yok" - Son Dakika
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