Akşener'in Dinlediği 18 Yaşındaki Esnaf: "Okulu Bırakmak Zorunda Kaldım. Asgari Ücretle Ailemi Geçindiriyorum. Para Yok" - Son Dakika
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Akşener'in Dinlediği 18 Yaşındaki Esnaf: "Okulu Bırakmak Zorunda Kaldım. Asgari Ücretle Ailemi Geçindiriyorum. Para Yok"

07.09.2022 18:01
Akşener'in Dinlediği 18 Yaşındaki Esnaf: "Okulu Bırakmak Zorunda Kaldım. Asgari Ücretle Ailemi Geçindiriyorum. Para Yok"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde ziyaret ettiği bir giyim mağazasında çalışan 18 yaşındaki genç, okulu bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Genç kız, “Asgari ücretle çalışıyorum. Ailemi geçindiriyorum. Ama para yetmiyor” diye dert yandı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde ziyaret ettiği bir giyim mağazasında çalışan 18 yaşındaki genç, okulu bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Genç kız, "Asgari ücretle çalışıyorum. Ailemi geçindiriyorum. Ama para yetmiyor" diye dert yandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Şişli'deki ziyaretinin ardından Beyoğlu'nda da esnafı ziyaret ederek dertlerini dinledi. Bir giyim mağazasına giren Akşener, 18 yaşında ve isminin Sevda olduğunu söyleyen esnafla konuştu.

İşlerin nasıl olduğunu soran Akşener'e esnaf, "İşlerimiz çok durgun. İçeriye giren doğru düzgün müşteri yok fiyatlardan dolayı. Şu an asgari ücretle çalışıyorum. Aynı zamanda ailemi geçindiriyorum. Para yetmiyor. Okulu da bırakmak zorunda kaldım" dedi. Esnaf, iki erkek kardeşinin de uyuşturucu yüzünden cezaevinde olduğunu söyledi.

"GEÇEN SENEDEN BUGÜNE YÜZDE 100 ZAM VAR"

Daha sonra boya satışı yapan bir dükkana geçen Akşener, zamları sordu. Esnaf, "Geçen seneyle şimdi arasında yüzde 100 zam var. Zam yapılmasa bile alım gücü olması lazım. İnsanlar geçen sene bir boyayı rahat alabiliyorken şimdi daha zor" diye yanıt verdi. Yeni gelen mallarda fiyat değiştirdiklerini söyleyen esnaf, "Üretim olması lazım. Her aldığımız mal dışarıdan geliyor" dedi. Akşener, bekar olduğunu söyleyen esnafa da evlilikle ilgili espri yaparak, "Annen kahroluyordur" dedi.

"BİZE YOL GÖSTEREN KİŞİ BİZİ UNUTMASIN"

Akşener'in sokakta karşılaştığı kurye olarak çalışan genç bir yurttaş da "Biz istiyoruz ki bize yol gösteren kişi bizi unutmasın. Başkan olduğu zaman 'Hevesi kaçtı benim partililerimin' deyip vazgeçmesinler öbürküler gibi. Zamanında az koşmadık, bizler unutulduk. İstiyoruz ki sizin peşinizden koşalım, unutulmayalım" dedi. Bunun üzerine Akşener de "Biraz da biz sizin peşinizden koşalım" diye yanıt verdi.

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Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener'in Dinlediği 18 Yaşındaki Esnaf: 'Okulu Bırakmak Zorunda Kaldım. Asgari Ücretle Ailemi Geçindiriyorum. Para Yok' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener'in Dinlediği 18 Yaşındaki Esnaf: "Okulu Bırakmak Zorunda Kaldım. Asgari Ücretle Ailemi Geçindiriyorum. Para Yok" - Son Dakika
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