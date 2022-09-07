Akşener'in Dinlediği Lokantacı: "Değişim Olmazsa Zamanla Esnaf, Bu İşleri Bırakacak" - Son Dakika
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Akşener'in Dinlediği Lokantacı: "Değişim Olmazsa Zamanla Esnaf, Bu İşleri Bırakacak"

07.09.2022 19:18
Akşener'in Dinlediği Lokantacı: "Değişim Olmazsa Zamanla Esnaf, Bu İşleri Bırakacak"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul’un Fatih ilçesinde ziyaret ettiği lokantacı, “İnanıyorum ki bu yürüyüşünüz, bir dahakine iktidar yürüyüşü olacak. Bu değişimi biz de istiyoruz, çünkü değişim olmazsa zamanla bu esnaf, bu işleri bırakacak” dedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'un Fatih ilçesinde ziyaret ettiği lokantacı, "İnanıyorum ki bu yürüyüşünüz, bir dahakine iktidar yürüyüşü olacak. Bu değişimi biz de istiyoruz, çünkü değişim olmazsa zamanla bu esnaf, bu işleri bırakacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Şişli ve Beyoğlu'nun ardından Fatih'te de esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Bir lokantaya giren Akşener, esnafa "İşler nasıl" diye sordu. İşlerin zamlardan dolayı eskisi gibi olmadığını belirten esnaf, "Mücadele ediyoruz. Fiyatlar yükseldi diye bu işi bırakacak değiliz. İnanıyorum ki bu yürüyüşünüz, bir dahakine iktidar yürüyüşü olacak. Bu değişimi biz de istiyoruz, çünkü değişim olmazsa zamanla bu esnaf, bu işleri bırakacak" diye konuştu.

İşletmede kaç kişinin çalıştığını soran Akşener'e esnaf, 45 yanıtını verdi. Çarşıda ise yaklaşık 450- 500 kişinin çalıştığını öğrenen Akşener, "Bu rakam, büyük bir fabrikanın çalışan sayısı. Hem üretileni satıyorsunuz hem istihdam yaratıyorsunuz hem tüketiciye ulaştırıyorsunuz. Dolayısıyla belkemiğisiniz" dedi.

"GÜN, GÜNÜ TUTMUYOR"

Diğer ziyaretinde Akşener'in "Ne kadar istihdam yaratıyorsunuz" diye sorduğu esnaf, "Gün, günü tutmuyor artık. Biz üretip satıyoruz. Çok büyük sıkıntı var ama inşallah düzelecek" dedi.

Daha sonra bir kuruyemişçiye uğrayan Akşener'e esnaf, Siirt fıstığı ikram etti. Esnaf, Akşener'i ay sonunda Yenikapı'daki Siirt Günleri'ne de davet etti.

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Kaynak: ANKA

İYİ Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener'in Dinlediği Lokantacı: 'Değişim Olmazsa Zamanla Esnaf, Bu İşleri Bırakacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener'in Dinlediği Lokantacı: "Değişim Olmazsa Zamanla Esnaf, Bu İşleri Bırakacak" - Son Dakika
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