Akşener'in İstanbul Güngören'de Ziyaret Ettiği Esnaf: "Krediye Girdik Maalesef. Şu 2 Sene İçinde 200-300 Bin Liralık Bir Borca Girdik" - Son Dakika
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Akşener'in İstanbul Güngören'de Ziyaret Ettiği Esnaf: "Krediye Girdik Maalesef. Şu 2 Sene İçinde 200-300 Bin Liralık Bir Borca Girdik"

19.08.2022 18:26
Akşener'in İstanbul Güngören'de Ziyaret Ettiği Esnaf: "Krediye Girdik Maalesef. Şu 2 Sene İçinde 200-300 Bin Liralık Bir Borca Girdik"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul’un Güngören ilçesinde ziyaret ettiği bir esnaf, “Çok şükür işlerimiz var. Yalnız şu ekonomik krizden, her gün zamlardan dolayı bizim şikayetimiz büyük. 10’a sattığımızı gidip 15’ten alamıyoruz. Onun için her gün içeriye girmek zorundayız. Krediye girdik maalesef. En azından, şu iki sene içinde 200-300 bin liralık bir borca girdik. Sadece ben değil, bu esnafın hepsi sıkıntı yaşıyor. Elektrik üç sene önce bana 2 bin 500 geliyordu, yazın ortasında bu kadar tasarruf etmeme rağmen 16 bin lira geliyor şu anda. Sıkıntımız ekonomik kriz” dedi.

Haber: EDDA SÖNMEZ - Kamera: FAHRETTİN ÖZTÜRK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'un Güngören ilçesinde ziyaret ettiği bir esnaf, "Çok şükür işlerimiz var. Yalnız şu ekonomik krizden, her gün zamlardan dolayı bizim şikayetimiz büyük. 10'a sattığımızı gidip 15'ten alamıyoruz. Onun için her gün içeriye girmek zorundayız. Krediye girdik maalesef. En azından, şu iki sene içinde 200-300 bin liralık bir borca girdik. Sadece ben değil, bu esnafın hepsi sıkıntı yaşıyor. Elektrik üç sene önce bana 2 bin 500 geliyordu, yazın ortasında bu kadar tasarruf etmeme rağmen 16 bin lira geliyor şu anda. Sıkıntımız ekonomik kriz" dedi.

Meral Akşener, bugün İstanbul'un Güngören ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi. Akşener'in "Ben pandemi öncesinde gezmeye başladığımda bu dükkan evi geçindirir, kenara da ufak tefek bir şeyler koyardı. Bugün durum aynı mı" sorusuna bir esnaf, "Tabii ki aynı değil. Ekonomik olarak durum ağır şu anda" yanıtını verdi.

Başka bir esnaf, "Çocuk üniversiteyi okuyor, ondan sonra belli bir yere geliyor, 'Ben bu işi yapmam' diyor. Bizim bu işi yapmak için temelden başlaması gerek" dedi.

Akşener'in "İşler nasıl" diye sorduğu diğer bir esnaf da şunları söyledi:

"Çok şükür işlerimiz var. Yalnız şu ekonomik krizden, her gün zamlardan dolayı bizim şikayetimiz büyük. 10'a sattığımızı gidip 15'ten alamıyoruz. Onun için her gün içeriye girmek zorundayız. Krediye girdik maalesef. En azından, şu iki sene içinde 200-300 bin liralık bir borca girdik. Sadece ben değil, bu esnafın hepsi sıkıntı yaşıyor. Elektrik üç sene önce bana 2 bin 500 geliyordu, yazın ortasında bu kadar tasarruf etmeme rağmen 16 bin lira geliyor şu anda. Sıkıntımız ekonomik kriz."

YORUMLAR
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Meral Akşener'e tepki gösterdiği için yaka paça uzaklaştırılan eski İYİ Partili: Meral Akşener ihanete kalkana kadar bizi kullandı Meral Akşener'e tepki gösterdiği için yaka paça uzaklaştırılan eski İYİ Partili: Meral Akşener ihanete kalkana kadar bizi kullandı MERAL AKŞENER GÜNGÖREN'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ MERAL AKŞENER GÜNGÖREN'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ
Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener'in İstanbul Güngören'de Ziyaret Ettiği Esnaf: 'Krediye Girdik Maalesef. Şu 2 Sene İçinde 200-300 Bin Liralık Bir Borca Girdik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener'in İstanbul Güngören'de Ziyaret Ettiği Esnaf: "Krediye Girdik Maalesef. Şu 2 Sene İçinde 200-300 Bin Liralık Bir Borca Girdik" - Son Dakika
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