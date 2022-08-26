Akşener'in Ziyaret Ettiği Giyim Mağazası Sahibi: "Okulların Açılması Yaklaştı. Şu An Kuyruk Olması Lazımdı. Ama Şu Anda Bomboş" - Son Dakika
Üye Girişi

Akşener'in Ziyaret Ettiği Giyim Mağazası Sahibi: "Okulların Açılması Yaklaştı. Şu An Kuyruk Olması Lazımdı. Ama Şu Anda Bomboş"

26.08.2022 18:07

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde ziyaret ettiği bir giyim mağazası sahibi, zamlardan şikâyet ederek, “Okulların açılması yaklaştı, 10 gün bir süre kaldı. Şu an kuyruk olması lazımdı. Ama şu anda bomboş… Utanarak millete fiyat söylüyoruz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde ziyaret ettiği bir giyim mağazası sahibi, zamlardan şikayet ederek, "Okulların açılması yaklaştı, 10 gün bir süre kaldı. Şu an kuyruk olması lazımdı. Ama şu anda bomboş… Utanarak millete fiyat söylüyoruz" dedi.

Meral Akşener, bugün İstanbul'un Çekmeköy ve Sancaktepe ilçelerinde esnafı ziyaret etti. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partililerin de eşlik ettiği Akşener, Sancaktepe'de iki kardeşin işlettiği bir giyim mağazasına girdi. Akşener'in "İşler nasıl" diye sorduğu esnaf, "Ne siz sorun ne ben söyleyeyim" karşılığını verdi. Akşener ile esnaf kardeşler arasında şu diyalog yaşandı:

Akşener: Sabahtan beri kaç müşteri geldi?

Esnaf: Sade soran var, alan maalesef…

Akşener: Siftah yapmadınız mı?

Esnaf: Yaptık Allah'a şükür, ama maalesef durumlar vahim.

Esnaf: Okulların açılması yaklaştı, 10 gün bir süre kaldı. Şu an kuyruk olması lazımdı. Ama şu anda bomboş. Bakın, burada bir biz varız, bir de sizin ekip var. Başka kimse yok. Bakın, arkaları söndürmüşüz (lambaları). Çok eski esnafız biz. 20-25 yıldır buradayız.

Akşener: Siz kardeş misiniz?

Esnaf: Evet.

Akşener: Bu dükkan, 2,5 yılda kenara para koydururdu ikinize de. Şu an kenara para koyamazsınız ama iki ev geçinebiliyor mu?

Esnaf: Elimizde olanı tutabilsek razıyız. Kenara koymak artık mümkün değil. Geçinebiliyorsak ne mutlu. Fazlasında gözümüz yok.

Akşener: 2,5-3 yıl yıl öncesinin ortanın üstünde insanısınız. Bu mağazaya bakınca her birinizin birer tane kurban kesmiş olması gerekiyor, bugün zorlanırsınız.

Esnaf: Tabii ki. Kurban 50-60 (bin) lira, nerede?

Akşener: Ben de onu söylüyorum. Üç sene evvel kurban kesen aileler bugün kurban kesemiyor.

Esnaf: İnanın sekiz çalışanımız vardı. Şimdi iki kardeş biz varız, iki de çalışanımız var.

Esnaf: Alım gücü yok. Her şey pahalı. Utanarak millete fiyat söylüyoruz yani. Çekinerek vatandaşa fiyat söylüyoruz.

Esnaf: Eskiden 750 lira elektrik fiyatı faturası geliyordu. Şimdi her kata 2 bin 500 lira geliyor.

Akşener: Ooo 4 kat, her kata 2 bin 500 lira.

Esnaf: Klimanın birini açsak diğerini kapatıyoruz. Hatta elektriğin yarısını söndürüyoruz. Müşteri gelince açıyoruz. Bu bir gerçek. Herkes biliyor. Herkes görüyor.

Akşener: Günü geldiğinde oyunuzu kim sizi ikna ederse ona verirsiniz, o ayrı. Ama bugün hem bu dükkanlardaki sizlerin hem müşterilerin dertlerinin konuşularak çözüm üretilmesi gerekiyor. Yapmaya çalıştığım budur.

Esnaf: Personelim iki aydır ev arıyor, bulamıyor. Asgari ücretle çalışan bir insan.

Akşener: Uçtu kiralar. Bin 500 lira kira ödeyen bir oğlumuz var. '3 bin lira razıyım' demiş, 5 bin yapmış kirayı. Böyle şey olur mu?

Esnaf: Asgari ücret kiraya yetmiyor. Bunun mutfağı var, bunun elektriği var, bunun öğrencisi var. A'dan Z'ye bir sürü şey. Zor gerçekten.

Meral Akşener'in ziyaret ettiği başka bir esnaf da işlerin durgun olmasından ve yüksek gelen faturalardan şikayet etti.

YORUMLAR
500
İYİ Parti lideri Akşener, Atatürk'ün annesine hakaret eden kişiyi hatırlatarak konuştu: Şerefsizi sarayda ağırladılar İYİ Parti lideri Akşener, Atatürk'ün annesine hakaret eden kişiyi hatırlatarak konuştu: Şerefsizi sarayda ağırladılar ESNAFTAN MERAL AKŞENER'E KEMAL KILIÇDAROĞLU TEPKİSİ ESNAFTAN MERAL AKŞENER'E KEMAL KILIÇDAROĞLU TEPKİSİ
Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener'in Ziyaret Ettiği Giyim Mağazası Sahibi: 'Okulların Açılması Yaklaştı. Şu An Kuyruk Olması Lazımdı. Ama Şu Anda Bomboş' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:03 Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor
17:48 Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi
17:42 Zafer Partisi lideri Özdağ'dan katıldığı cuma namazında hutbe okuyan imama Atatürk tepkisi: Rahmet okumayacak mıyız?
17:33 Umut Bozok, Galatasaray'a imza atmaya çok yakın! Menajeri Türkiye'ye geliyor
17:14 Şarkıcı Gülşen, tutuklama kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvuruda bulundu
16:47 İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuru! 18 yaşındaki genç sokak ortasında hayatını kaybetti
16:45 Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu!
16:36 Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin
16:21 Ünlü aktivist Tash Peterson deri ürünler satan markayı soyunarak protesto etti
16:20 Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesinde terörizmle mücadele mesajı yinelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 18:29:38. #1.13#
SON DAKİKA: Akşener'in Ziyaret Ettiği Giyim Mağazası Sahibi: "Okulların Açılması Yaklaştı. Şu An Kuyruk Olması Lazımdı. Ama Şu Anda Bomboş" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement