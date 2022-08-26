Akşener'in Ziyaret Ettiği Esnaftan Bakan Nebati'nin "Ekonomi Gözlerdeki Işıltıdır" Sözüne Tepki: "Ben Gözlerine Baktım, Nevrim Döndü" - Son Dakika
Üye Girişi

Akşener'in Ziyaret Ettiği Esnaftan Bakan Nebati'nin "Ekonomi Gözlerdeki Işıltıdır" Sözüne Tepki: "Ben Gözlerine Baktım, Nevrim Döndü"

26.08.2022 19:53
Akşener'in Ziyaret Ettiği Esnaftan Bakan Nebati'nin "Ekonomi Gözlerdeki Işıltıdır" Sözüne Tepki: "Ben Gözlerine Baktım, Nevrim Döndü"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde ziyaret ettiği bir esnaf, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” sözlerine tepki gösterdi. Esnaf, “Ben gözlerine baktım, nevrim döndü. Bir bakan bunu diyebilir mi? Biz ülke yönetiyoruz, hane değil” dedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde ziyaret ettiği bir esnaf, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" sözlerine tepki gösterdi. Esnaf, "Ben gözlerine baktım, nevrim döndü. Bir bakan bunu diyebilir mi? Biz ülke yönetiyoruz, hane değil" dedi.

Meral Akşener, bugün İstanbul'un Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde esnafın sorunlarını dinledi. Akşener'in Sultanbeyli'de ziyaret ettiği bir helva dükkanının işletmecisi, dolardaki yükselişe dikkat çekerek, "Benim sattığım ürün 10 liradan 20 liraya çıkmış. Kiram tam iki katı artmış. Çalışanlarımın maaşları sürekli değişiyor. Ben, evime ekmek götüremiyorum" diye konuştu.

Nureddin Nebati'nin "Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" sözünü anımsatan esnaf, "Ben gözlerine baktım, nevrim döndü. Sayın Bakanım, siz bir bakanısınız. 'Gözlerime bakın' ne demektir? Bir bakan bunu diyebilir mi? Biz, ülke yönetiyoruz, hane değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim belediye başkanlarım halkın içinde" dediğini hatırlatan esnaf, dükkanını 11 ay önce açtığını belirterek, AKP'li Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in kendilerini hiç ziyaret etmemesinden yakındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan başta olmak üzere muhaliflerin 'vatan haini' ilan edildiğini belirten esnaf, "Vatan hainiyse niçin parti kurmalarına müsaade ediliyor" diye sordu.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK: SAVCI OLMAK İSTİYORUM, UMARIM BUNLAR KARŞIMA ÇIKMAZ

Bu arada Akşener'in yanına gelen ve 14 yaşında olduğunu söyleyen bir kız çocuğu, ileride savcı olmak istediğini söyledi. "Mülakata gireceğim ve bu, mülakatta benim karşıma çıkacak. Hükümet o zamana kadar değişecektir. Bu seçimi Allah korusun kaybedersek bir dahaki seçimde hayatta kaybetmeyeceğimize eminim. Umarım bunlar benim karşıma çıkmaz" diyen çocuğa Akşener, "14 yaşında bir kızın Türkiye ile ilgili endişeleri. Yuh olsun bize" diye yanıt verdi.

YORUMLAR
500
Çin Kadın Voleybol Takımı'nın maça maskeyle çıkması infial yarattı! Jet hızında açıklama geldi Çin Kadın Voleybol Takımı'nın maça maskeyle çıkması infial yarattı! Jet hızında açıklama geldi İsrail Maslahatgüzarı dikkat çeken gelişmeyi duyurdu: Türk büyükelçi güven mektubunu Kudüs'te sunacak İsrail Maslahatgüzarı dikkat çeken gelişmeyi duyurdu: Türk büyükelçi güven mektubunu Kudüs'te sunacak İcra düzenlemesinin yeni detaylar! 15 Ağustos'a kadar icra işlemi olan dosyaları kapsayacak İcra düzenlemesinin yeni detaylar! 15 Ağustos'a kadar icra işlemi olan dosyaları kapsayacak
Kaynak: ANKA

Togo Cumhuriyeti, Nureddin Nebati, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener'in Ziyaret Ettiği Esnaftan Bakan Nebati'nin 'Ekonomi Gözlerdeki Işıltıdır' Sözüne Tepki: 'Ben Gözlerine Baktım, Nevrim Döndü' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
19:19 Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız'da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti!
18:03 Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor
17:48 Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi
17:42 Zafer Partisi lideri Özdağ'dan katıldığı cuma namazında hutbe okuyan imama Atatürk tepkisi: Rahmet okumayacak mıyız?
17:33 Umut Bozok, Galatasaray'a imza atmaya çok yakın! Menajeri Türkiye'ye geliyor
17:14 Şarkıcı Gülşen, tutuklama kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvuruda bulundu
16:55 Antalya'da bir aile cep telefonuyla oynamaya dalan çocuklarını otobüste unuttu
16:47 İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuru! 18 yaşındaki genç sokak ortasında hayatını kaybetti
16:45 Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu!
16:36 Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 19:53:39. #1.11#
SON DAKİKA: Akşener'in Ziyaret Ettiği Esnaftan Bakan Nebati'nin "Ekonomi Gözlerdeki Işıltıdır" Sözüne Tepki: "Ben Gözlerine Baktım, Nevrim Döndü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement