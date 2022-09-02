Akşener'e Dert Yanan Şanlıurfalı Çiftçi: "1 Aylık Gelen Elektrik Faturası 1 Milyon 146 Bin Lira. Torbalarca Oyu AKP'ye Verdik" - Son Dakika
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Akşener'e Dert Yanan Şanlıurfalı Çiftçi: "1 Aylık Gelen Elektrik Faturası 1 Milyon 146 Bin Lira. Torbalarca Oyu AKP'ye Verdik"

02.09.2022 15:14

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Şanlıurfa’da dinlediği çiftçi, “2001’den beri çiftçilik yapıyorum Şanlıurfa’da, bakın bana 1 aylık gelen elektrik faturası 1 milyon 146 bin lira. Biz sıcak bölgenin insanları sürekli devlet büyüklerimize saygı gösterir, severiz, biz size de oy veririz. Torbalarca oyu AKP’ye verdik” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Şanlıurfa'da dinlediği çiftçi, "2001'den beri çiftçilik yapıyorum Şanlıurfa'da, bakın bana 1 aylık gelen elektrik faturası 1 milyon 146 bin lira. Biz sıcak bölgenin insanları sürekli devlet büyüklerimize saygı gösterir, severiz, biz size de oy veririz. Torbalarca oyu AKP'ye verdik" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şanlıurfa'da yaklaşık bin 500 araçlık konvoyla karşılandı. Akşener, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, çiftçilerin derdini dinledi. Bir çiftçi, Akşener'e şunları söyledi:

"2001'den beri çiftçilik yapıyorum Şanlıurfa'da, bakın bana 1 aylık gelen elektrik faturası 1 milyon 146 bin lira. Biz sıcak bölgenin insanları sürekli devlet büyüklerimize saygı gösterir, severiz, biz size de oy veririz. Torbalarca oyu AKP'ye verdik. Gelen vurdu, giden vurdu. Bu DEDAŞ nasıl vuruyor? Şu anda 8-10 saat bütün bölgede elektrik kesiliyor. Kar elde etmesine rağmen zulüm yapıyor. Benim köyümde çiftçilik yaptığım alanda Atatürk Barajı 30 kilometre, ikinci kata çıkıyor görünüyor. Bize suyu vermiyor, bölgenin elektrik yükünü çeken bizim bölge, doğal bir nehir yapıp Habur'a götürüyorlar suyu, çılgın bir proje peşinde. Devletin bize madalya takması lazım. Biz devlet arazisi işletiyoruz. Bize gelen faturalar 1 trilyona aşkın. Elimdeki araba, traktör icralık. İstediğimiz tek şey var; Atatürk barajını tam kapasiteyle çalıştırın, ikincisi de bizi üretimde engellemeyin. Para istemiyoruz, destekleme istemiyoruz. Gübre uçtu, mazot uçtu. Hiçbir şey istemiyoruz, hepsinin üstesinden geliriz. Çalışmaktan şikayetçi değiliz şikayetçi olan bir kişi var o da AKP hükümeti."

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Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Şanlıurfa, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener'e Dert Yanan Şanlıurfalı Çiftçi: '1 Aylık Gelen Elektrik Faturası 1 Milyon 146 Bin Lira. Torbalarca Oyu AKP'ye Verdik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener'e Dert Yanan Şanlıurfalı Çiftçi: "1 Aylık Gelen Elektrik Faturası 1 Milyon 146 Bin Lira. Torbalarca Oyu AKP'ye Verdik" - Son Dakika
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